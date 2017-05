dpa Jerusalem. Aerosmith-Sänger Steven Tyler hat bei einem Besuch der Klagemauer in Jerusalem zufällig David Friedman getroffen, den neuen US-Botschafter in Israel. Die US-Botschaft in Tel Aviv veröffentlichte Bilder von dem Treffen. Friedman war am Vortag gleich nach seiner Ankunft in Israel zur Klagemauer gereist, um dort zu beten. Tyler spielt mit seiner Band morgen in Tel Aviv, als erste Station auf der Abschiedstour „Aero-Vederci Baby!“.