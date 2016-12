Adventsstimmung auf dem Gildehauser Mühlenberg

Gildehaus. Der Verkehrs- und Verschönerungsverein (VVV) Gildehaus und Umgebung hatte am Sonnabend zu seinem traditionellen Weihnachtsmarkt auf den Mühlenberg eingeladen, zu dem trotz des nicht idealen Wetters viele hundert Besucher kamen. Der VVV beabsichtigte nach Angaben seines Vorsitzenden, Hans Günter Benz, die Besucher an diesem Tag in der Idylle vor dem Backhaus und der historischen Ostmühle ein wenig zu verwöhnen. Beide Gebäude waren weihnachtlich geschmückt und die rund 20 Stände wurden in diesem Jahr auf dem großen Parkplatz an der Ostmühle aufgebaut.

Bildergalerie Weihnachtsmarkt Gildehaus Bild / Bild kaufen Weihnachtsmarkt in Gildehaus mit Nachtwächter Rundgang. Foto: Hermann Dobbe

Das Angebot am Sonnabend reichte von weihnachtlichen Dekorationen sowie Holz- und Textilartikel bis hin zu Schnitzereien aus dem Erzgebirge. Waffeln, Bratwürstchen und Glühwein fehlten ebenfalls nicht. Zum letzten Mal in diesem Jahr hatten die Freizeitbäcker Manfred Wölk und Frank Scholle den alten Steinofen im Backhaus bereits am Freitagabend vorgeheizt, um am Sonnabend ab 6 Uhr das begehrte Steinofenbrot und den leckeren Butterkuchen zu backen. Dabei hatten die Besucher Gelegenheit, den beiden Bäckern über die Schultern zu sehen.

Der Posaunenchor der reformierten Kirchengemeinde Gildehaus unter der Leitung von Frank Holke umrahmte den Markt mit weihnachtlichen Liedern und Chorälen. Außerdem stimmte der 50-köpfige Schulchor der Grund- und Hauptschule Gildehaus unter der Leitung von Kerstin Boermann und Guido Lambers, mit Liedern auf Weihnachten ein.

Nachtwächter beschließt den Weihnachtsmarkt

Der Nikolaus beschenkte die Kinder mit Süßigkeiten und die Freizeitbäcker waren den ganzen Nachmittag damit beschäftigt, Brote und Butterkuchen zur Frauengruppe des VVV ins Zelt zu bringen. Auch wurden die Gewinner des Luftballonwettbewerbes vom Back- und Mühlenfest ausgezeichnet. Der Weihnachtsmarkt endete mit dem Rundgang von Nachtwächter Hermann Vos durch Gildehaus.

Sehr zufrieden mit dem Ablauf und den hohen Besucherzahlen zeigten sich am Abend die Vorsitzenden Hans Günter Benz und Hermann Mersmann. Benz wies noch auf das Grafschafter Middewinterhornblasen hin, zu dem die Bürger am Dienstag, 3. Januar, 19 Uhr, auf den Mühlenberg eingeladen sind. Der VVV Gildehaus möchte dann mit allen Besuchern auf das Jahr 2017 anstoßen.