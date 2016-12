Schüttorf. Ein Feuer ist am 2. Weihnachtsfeiertag gegen 12 Uhr in einer Wohnung in der Süsterstraße in Schüttorf ausgebrochen. Personen wurden nicht verletzt. Das lag vor allem an den Rauchmeldern und dem Eingreifen der Nachbarn. (...) Link zum Artikel: http://www.gn-online.de/nachrichten/adventskranz-geht-in-flammen-auf-177753.html

Danach traf die Feuerwehr ein und hat den Adventskranz gelöscht. Der Brand ging aus Sicht der Feuerwehr glimpflich aus. Auch bei einem Adventskranz entstehen sehr giftige Rauchgase, die nach dem Einatmen zur Bewusstlosigkeit führen können, sagte ein Feuerwehrsprecher. Er rät, den Raum nicht zu verlassen, so lange in ihm Kerzen brennen.

Ein Adventskranz hat am Montagmittag in einer Wohnung in Schüttorf gebrannt. Aufmerksame Nachbarn haben Schlimmeres verhindert.

