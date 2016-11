„Adventsdinner“ für Schüler ohne Mittagessen

Zum fünften Mal organisiert der Grafschafter Kinderschutzbund die Mittagsversorgung für Nordhorner Schüler, die nicht am Schulessen teilnehmen. Sie können sich in der Adventszeit über ein kostenloses Mittagessen freuen.

gn Nordhorn. 40 Kinder sitzen täglich in sechs Nordhorner Grund- und Oberschulen ohne eine ausreichende Mittagsversorgung. Dabei handelt es sich aber nicht ausschließlich um Kinder, deren Eltern das Geld (3,50 Euro, ermäßigt 1 Euro pro Menü) nicht aufbringen können. Die Gründe sind sehr unterschiedlich, ergaben Gespräche an den Schulen.

Der Austausch mit den Schulen zeigt dem Kinderschutzbund aber auch eine positive Entwicklung. Nach Aussage einer Grundschulleiterin ist die Tendenz der Anmeldungen zum Mittagessen steigend, was sie unter anderem auf das Bemühen des Vereins zurückführt. Natürlich soll es jedoch allen Eltern überlassen bleiben, ob sie ihr Kind zum Mittagessen anmelden oder sich lieber selbst um eine gesunde und ausreichende Versorgung kümmern.

Brot, Milchprodukte oder Obst sind keine schlechte Alternative, zumal in den Familien oft abends für ein gemeinsames Essen gekocht wird. Wichtig ist es dem Kinderschutzbund aber, dass im Falle einer nicht ausreichenden Versorgung nicht die Kinder die Leidtragenden sind.

Mehrmals hat der Kinderschutzbund versucht, die Kommunalpolitik und die Verwaltung mit ins Boot zu holen. Diese lehnten nach Auskunft des Kinderschutzbundes aber die Förderanträge jedes Mal ab und verwiesen unter anderem auf mangelnde Elternverantwortung. „Billigend wird dabei in Kauf genommen, dass dadurch die Kinder als letztes Glied der Kette die Verlierer sind“, meint der Kinderschutzbund, der das nicht hinnehmen will und in den vergangenen Jahren durch Spenden den Kindern zumindest in der Weihnachtszeit einen vollen Magen „geschenkt“ hat. Die Aktion beginnt direkt nach dem 1. Advent und endet mit den Weihnachtsferien, dadurch entstehen Kosten in Höhe von 2500 Euro.

Finanziert wird die Aktion zu 100 Prozent aus Spenden von Grafschafter Privatleuten und Firmen.

Der Kinderschutzbund hat eigens dafür ein Spendenkonto eingerichtet: IBAN: DE53267500010151252269, BIC: NOLADE21NOH.

Kontakt: Deutscher Kinderschutzbund, KV Grafschaft Bentheim e.V., Denekamper Straße 26, Nordhorn, Telefon 05921 76000, im Internet: www.kinderschutzbund-grafschaft-bentheim.de.