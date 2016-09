Achtung Autofahrer: Hier wird geblitzt

Wo stellt der Landkreis Grafschaft Bentheim in den kommenden Tagen seine mobilen Blitzer auf? Hier der Überblick. Außerdem: der schnellste Raser der vergangenen Woche.

gn Nordhorn. Mit 174 Stundenkilometern außerhalb einer geschlossenen Ortschaft wurde ein Autofahrer in der vergangenen Woche geblitzt – ein Verkehrsdelikt, für das der „Raser der Woche“ nun mit einem satten Bußgeld in Höhe von 1.200 Euro, zwei Punkten in Flensburg sowie einem dreimonatigen Fahrverbot rechnen darf.

Auch in der kommenden Woche wird der Landkreis Geschwindigkeitskontrollen durchführen:

Montag, 12. September: Bad Bentheim, Nordhorn und Neuenhaus

Dienstag, 13. September: Wietmarschen und Neuenhaus

Mittwoch, 14. September: Uelsen, Nordhorn und Wietmarschen

Donnerstag, 15. September: Wietmarschen, Bad Bentheim und Schüttorf

Freitag, 16. September: Wietmarschen und Nordhorn.

Autofahrer sollten auch darüber hinaus mit Geschwindigkeitskontrollen rechnen.