Acht Verletzte bei Messerattacke in Minnesota - Täter rief „Allah“

dpa Washington. Ein Mann hat in einem Einkaufszentrum in St. Cloud im US-Bundesstaat Minnesota acht Menschen mit einem Messer verletzt. Ein Polizist habe den Mann erschossen, berichtete der Sender CNN. Augenzeugenberichten zufolge habe der Mann „Allah“ gerufen und Kunden in dem Einkaufszentrum etwa 70 Kilometer nordwestlich von Minneapolis gefragt, ob sie Muslime seien. Die Identität des Täters und seine Motive sind noch unklar.