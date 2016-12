Abwasserpreis in Nordhorn bleibt 2017 stabil

Nordhorn. Einstimmig hat der Rat den Vorschlag der Verwaltung durchgewinkt, die Gebührensätze für Schmutz- und Niederschlagswasser auch 2017 unangetastet zu lassen. Das gilt auch für die sogenannten Starkverschmutzerzuschläge, die einige Gewerbebetriebe für ihre Abwässer zu entrichten haben, sowie für Abfuhr und Entsorgung von Fäkalschlamm.

Die Abwassergebühren decken alle Kosten, die für die Reinigung in der Kläranlage anfallen. Dazu gehören nicht nur die reinen Betriebskosten der Kläranlage, sondern auch Personalkosten sowie Kosten für die Sanierung und Reparatur von Entwässerungskanälen. Allein für Kanalisationssanierungen in Bookholt werden zum Beispiel im kommenden Jahr rund 420.000 Euro veranschlagt.

Deiche müssen saniert werden

In der Gebührenkalkulation berücksichtigt werden müssen auch die Kosten für die Sanierung der Klärschlammpolder am Frenswegener Forst. Die Einfassungsdeiche dieser Polder müssen saniert werden, was nach gegenwärtiger Schätzung rund 2,2 Millionen Euro kostet. Die Arbeiten haben im November 2015 begonnen und werden sich über vier Jahre hinziehen, da aus naturschutzrechtlichen Gründen nur in den Wintermonaten gearbeitet werden darf. So wurden 2016 für das Programm 782.000 Euro veranschlagt, 2017 sollen 451.000 Euro ausgegeben werden.

Nach gegenwärtiger Schätzung könnte die Stadt auch 2018 noch ohne eine Gebührenanhebung auskommen. Ab 2019 könnten aber Erhöhungen notwendig werden, obwohl die Poldersanierung dann abgeschlossen sein wird. Denn auch an der Kläranlage selbst zeichnet sich ein Modernisierungsbedarf ab.