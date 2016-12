Abstimmung über Verfassungsreform in Italien

dpa Rom. Verfassungsreform - ja oder nein? Die Italiener waren heute zu einem historischen Referendum aufgerufen. Ministerpräsident Matteo Renzi hatte seinen Rücktritt für den Fall in Aussicht gestellt, dass die Gegner der Reform gewinnen. Mit der Reform soll der Senat verkleinert und entmachtet und damit das Regieren leichter werden. Scheitert die Reform, werden eine Regierungskrise und Turbulenzen an den Finanzmärkten befürchtet. Das Ergebnis des Referendums wird in der Nacht erwartet.