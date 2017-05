Abstimmen für Umweltpreis in Bad Bentheim

gn Bad Bentheim. Die Energieversorgung Bad Bentheim (ebb) hat dieses Jahr erstmals den Umweltpreis 2017 in der Stadt Bad Bentheim organisiert. Die ebb möchte Bad Bentheimer Ideen und Projekte für die Umwelt fördern und auszeichnen.

Insgesamt wurden vier Projekte aus Bad Bentheim für den Umweltschutz eingereicht. So vielfältig die Themen Umwelt und Klima sind, so breit gefächert sind auch die Bewerbungen für den Umweltpreis 2017.

Kronkorkensammelaktion

Neben einer Kronkorkensammelaktion von Michael Grönefeld, bei der Kronkorken an einer Sammelstelle nahe des Gartenabfallplatzes in Bad Bentheim an der Gildestraße abgegeben werden können und der Gewinn anschließend an lokale Vereine und Verbände der Obergrafschaft gespendet wird, wurden drei weitere Projekte eingereicht.

Baumpflanzaktion und Imkerei

Mit zwei umweltfreundlichen Projekten, die die Schülerschaft an nachhaltige und ökologische Themen heranführen sollen, hat sich das Burg-Gymnasium Bad Bentheim beteiligt. Zum einen mit der bereits von den Schülern durchgeführten Baumpflanzaktion (die GN berichteten) und mit der – noch in der Vorbereitung befindlichen und nach den Sommerferien startenden – Aktion „Aufbau einer Schulimkerei“. Durch jährliche Exkursionen und die Arbeitsgemeinschaft „die Schulimkerei“ kann sich die Schülerschaft an den Projekten beteiligen und diese mitgestalten.

Schulwald

Die Realschule Bad Bentheim leitet ihr Projekt mit dem Zitat „Pflanzt nicht Worte, sondern Bäume“ ein. Das Schulwaldprojekt der Realschule will durch die Arbeit im und mit dem Schulwald bei allen Mitgliedern der Schulgemeinschaft den Bezug zur Natur stärken. Schüler vieler Klassen und Arbeitsgemeinschaften haben so die Möglichkeit, Pflanzen und Tiere zu erkunden, notwendige Pflegemaßnahmen durchzuführen und Nist- und Überwinterungsstätten zu schaffen.

Naturphänomenen auf der Spur

Die Kindertagesstätte St. Johannes aus Bad Bentheim hat sich mit dem Projekt „Den Wundern der Natur auf der Spur“ um den Umweltpreis 2017 beworben. Die Kinder der Kita werden durch hautnahe Beobachtungen von Naturphänomenen wie beispielsweise der Entwicklung von Schmetterlingen, Marienkäfern und Hühnern für die Natur sensibilisiert, „denn nur die Dinge, die wir kennen und mögen, wollen wir auch beschützen“, teilt die Kita St. Johannes mit. Durch Videos und Fotos der Entwicklung der Tiere wurde das Projekt dokumentiert.

Einzusehen sind diese und weitere Informationen zu allen Projekten unter www.bentheim-energie.de/de/umweltpreis/.

Abstimmen bis zum 4. Juni

Für die vier eingereichten Projekte kann seit dem 22. Mai zwei Wochen lang bis zum 4. Juni jeden Tag für ein Projekt durch Angabe der eigenen E-Mail-Adresse abgestimmt werden. Am Donnerstag, 8. Juni, findet die Preisverleihung um 18 Uhr in der Grundschule Bad Bentheim statt, wo die beiden Projekte mit den meisten Stimmen mit 500 Euro und 50 Euro ausgezeichnet werden.