„Abschiedsgeschenk“: Putin heißt Obama immer willkommen

dpa Lima. Wladimir Putin hat US-Präsident Barack Obama bei ihrer letzten Begegnung ein besonderes „Abschiedsgeschenk“ gemacht. Er stellte Obama eine Art Willkommensgarantie für Russland aus. „Ich habe ihm für die Jahre der Zusammenarbeit gedankt und ihm gesagt, dass wir uns immer freuen, ihn in Russland zu sehen - wenn es notwendig sein sollte oder wenn er es sich wünscht“, sagte Putin zum Abschluss des Asien-Pazifik-Gipfels in der peruanischen Hauptstadt Lima. In Lima gingen sie sich mit Ausnahme eines vierminütigen Wortwechsels aus dem Weg.