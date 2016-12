Abschied von der „Kleiderbörse fürs kleine Geld“

Johanna Vrielink ist als ehrenamtliche Leiterin der Kleiderbörse „Stöberecke“ des evangelisch-reformierten Diakonischen Werkes in Nordhorn in den Ruhestand verabschiedet worden. Nachfolgerin ist ab Januar Sonja Reens.

Nordhorn. Seit Mai 2013 betreibt das Diakonische Werk der evangelisch-reformierten Kirche an der Bentheimer Straße 110 in Nordhorn unter dem Namen „Stöberecke“ eine ehrenamtlich betriebene Kleiderbörse. Für „kleines Geld“ finden Interessenten hier neben gut erhaltener Damen-, Herren- und Kinderbekleidung auch Haushaltwaren, Bücher, Gesellschaftsspiele und Tonträger.

Johanna Vrielink, Mitarbeiterin der „ersten Stunde“, wurde kürzlich von Volker Hans, Geschäftsführer des Diakonischen Werks in Nordhorn, im Rahmen einer kleinen Feierstunde verabschiedet. „Besonders im vergangenen Jahr hat sich gezeigt, wie wichtig ehrenamtliches Engagement ist“, hob Hans das Engagement der Grafschafterin hervor.

Sie hatte das Team von fünf bis sechs ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen in der „Stöberecke“ über drei Jahre lang geleitet und die Kleiderbörse des Diakonischen Werks Jahre zuvor im ebenfalls an der Bentheimer Straße betriebenen „Brotkorb“ mit aufgebaut. „Es hat mir immer viel Freude gemacht und es war ein guter Einstieg ins Rentnerleben“, lässt die sympathische Rentnerin im GN-Gespräch ihre Eindrücke Revue passieren.

Johanna Vrielink lebte über Jahrzehnte mit ihrer Familie in Neuenhaus und fand vor wenigen Jahren in der Kleinen Gartenstraße in Nordhorn mit ihrem Ehemann ein neues Zuhause.

Ihre berufliche Ausbildung beim Uelser Modehaus Diek und die Tätigkeit beim ebenfalls in Uelsen ansässigen Unternehmen Schubert und dementsprechende Erfahrung im Umgang mit Textilien kamen Johanna Vrielink während ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit natürlich zugute.

Ab Januar wird Mitarbeiterin Sonja Reens die vielfältigen Aufgaben und auch den Ladenschlüssel der „Stöberecke“ von Johanna Vrielink übernehmen. „Wir sind ein gut eingespieltes Team, in dem wir uns gegenseitig unterstützen“, sagt die neue Leiterin.

Dennoch könne die „Stöberecke“, die jeweils wöchentlich am Montagnachmittag und am Donnerstagvormittag geöffnet ist, weitere ehrenamtliche Unterstützung gut gebrauchen. Die angelieferten Kleiderspenden müssen vorsortiert werden, damit die Kunden „saubere und gut erhaltene Ware“ vorfinden, informiert Reens.

Viele aktive Ehrenamtler

Im Diakonischen Werk der evangelisch-reformierten Kirche Grafschaft Bentheim sind weit über 100 Menschen ehrenamtlich aktiv. Sie begleiten Senioren, sind in der Flüchtlingsarbeit aktiv, helfen in den Kleiderbörsen, im „Brotkorb“ oder im „Café up´n Patt“. Im Rahmen des Projektes „Wellcome“ unterstützen sie auch junge Familien.