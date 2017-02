„Absage zwingt Traktorgespanne durch Wohngebiete“

gn Nordhorn. Was das bedeutet, macht aus der Sicht des Landvolks das Beispiel des landwirtschaftlichen Betriebs Hüseman deutlich. Die Familie bewirtschaftet am Nordhorner Stadtrand an der Bundesstraße 213 Richtung Lingen einen Betrieb mit Ackerbau und Schweinehaltung. Einige ihrer Flächen liegen zwischen Osttangente und Oorder Weg auf dem Gelände des Historischen Feldtages. Um diese Felder mit dem Traktorgespann zu erreichen, müssen sie bis jetzt durch die Wohnsiedlung Stadtflur fahren und dann über die Wasserstraße an Schule und Seniorenwohnanlage vorbei.

„Gerade morgens und zur Mittagszeit müssen wir wegen der vielen Schüler auf den Straßen sehr umsichtig sein“, berichtet Daniel Hüseman. Im Normalfall versucht er, diese Zeiten zu vermeiden. Es ist aber vor allem während der Ernte schwierig, Rücksicht darauf zu nehmen. Zudem schätzen seiner Ansicht nach viele Verkehrsteilnehmer die Länge und Breite des Traktorgespanns auf den engen Straßen falsch ein.

Das Fahrverbot auf der Osttangente trifft nicht nur Hüsemans Betrieb. Auch andere Nordhorner Landwirte, die Flächen neben der Umgehung bewirtschaften, und Heseper Betriebe, die mit ihren Schleppern zur Raiffeisen-Warengenossenschaft Nordhorn unterwegs sind, müssen den Weg durch die Siedlung in Kauf nehmen. Aus Sicht des Landvolkes wäre nach den positiven Erfahrungen mit der Öffnung der Südtangente vor einigen Jahren die Öffnung der Osttangente für den landwirtschaftlichen Verkehr nur folgerichtig gewesen. Durch den Strukturwandel bedingt erhöhe sich überregionaler, landwirtschaftlicher Verkehr zwischen Ober- und Niedergrafschaft. Die größer werdenden Fahrzeuge sollten nach Meinung von Hermann Heilker, Vorsitzender des Landvolks Grafschaft Bentheim, auf den gut ausgebauten Umgehungsstraßen fahren dürfen und nicht wie bislang durch Wohngebiete. Begrüßenswert wäre aus seiner Sicht auch eine Testphase von beispielsweise einem Jahr, nach der man dann die Entscheidung für oder gegen eine Freigabe der Osttangente besser bewerten könne.

Daniel Hüseman schätzt, dass allein für den eigenen Betrieb über 100 Fahrten jährlich durch Stadtflur anfallen, um das Gras und die Ackerflächen zu düngen, zu pflegen und später die Ernte abzufahren – Fahrten, die jedes Mal durch die Siedlung führen und Anlieger stören. Hüseman kann gut verstehen, dass die Anwohner sich vom landwirtschaftlichen Verkehr gestört fühlen. Nach der erneuten Absage der Straßenbauverwaltung hat er aber keine andere Möglichkeit und hofft weiter auf das Verständnis der Anwohner.