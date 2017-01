Abriss der Berufsfachschule hat begonnen

Die ehemalige Ergotherapieschule an der Diana/Funkenstiege in Bad Bentheim ist Geschichte. Der Abrissbagger ist fleißig am Werk, damit hier bald Wohnungen gebaut werden können.

Bad Bentheim. Der Abrissbagger ist angerückt: In Bad Bentheim haben jetzt die Arbeiten zum Abriss der ehemaligen Berufsfachschule für Ergotherapie an der Diana, Ecke Funkenstiege, begonnen. Am Mittwochvormittag machte der Bagger das Gebäude Stück für Stück dem Erdboden gleich.

Die Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft des Landkreises und der Stadt Bad Bentheim hat das Grundstück vom Landkreis Grafschaft Bentheim gekauft. Dort sollen Wohnungen entstehen. Die Berufsfachschule für Ergotherapie ist bereits 2013 in ihre Räume im Alten Amtsgericht an der Schüttorfer Straße in Bad Bentheim eingezogen, zuvor war sie auch einige Zeit an der Brennereistraße in Bad Bentheim untergebracht.

