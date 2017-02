Ab nach Bolivien: Birte Mundt will helfen

Birte Mundt aus Nordhorn wird nach ihrem Abitur einen zwölf monatigen Freiwilligendienst in Bolivien absolvieren. Im Sommer geht es los. In einem Interview erzählt sie mehr über ihre Reise nach Südamerika.

Dieser Text erscheint im Jugendportal Szene.

Birte, stell dich bitte kurz vor.

Hallo, ich heiße Birte Mundt, bin 18 Jahre alt und wohne in Nordhorn. Ich gehe in die zwölfte Klasse des Gymnasiums Nordhorn und mache dort dieses Jahr mein Abitur.

Wieso Bolivien? Was machst du dort?

Seit einigen Jahren habe ich den Wunsch, andere Kulturen kennenzulernen und Menschen, die Hilfe benötigen, zu unterstützen. Wegen seiner kulturellen und landschaftlichen Vielfalt interessiert mich der südamerikanische Kontinent besonders. Eigentlich war es mir egal, in welchem Land ich meinen Freiwilligendienst absolviere, nur Südamerika sollte sein. Jetzt fliege im August nach Bolivien und das freut mich sehr, da das Land unglaublich vielfältig und komplett anderes als Deutschland ist. Meinen Einsatzort und mein genaues Projekt kenne ich leider noch nicht. Ich weiß aber, dass ich mit Kindern oder Jugendlichen vielleicht in einer Schule oder in einem Kinderheim zusammen arbeiten werde.

Wie bist du auf dieses Projekt aufmerksam geworden?

Über Freunde und Bekannte bin ich auf das Programm „Weltwärts“ der Bundesregierung aufmerksam geworden, das den internationalen Freiwilligendienst von jungen Menschen in Entwicklungsländern unterstützt. Auf der Website von „Weltwärts“ habe ich mich anschließend über die unterschiedlichen Entsendeorganisationen informiert und mich beworben. Über ICJA, meine Entsendeorganisation, werde ich bald erfahren, in welchem Projekt ich in Bolivien tätig sein werde. Zurzeit ist mir noch nicht bekannt, in welche Stadt oder welches Dorf ich in Bolivien zum Einsatz komme oder was ich genau machen werde. Das macht es für mich noch spannender.

Wie bereitest du dich auf deinen Aufenthalt dort vor?

Nach meinem Abitur werde ich Spanisch-Unterricht nehmen, um wenigstens einige Basics der Sprache zu lernen. Außerdem habe ich viel über das Land und die Menschen in Büchern und im Internet gelesen und mich mit einigen ehemaligen Freiwilligen ausgetauscht. Im Juli werde ich dann ein 10-tägiges Vorbereitungsseminar mit den anderen Freiwilligen aus Deutschland besuchen. Mitte August fliegen wir gemeinsam nach Boliviern und werden dort die erste Woche ebenfalls gemeinsam verbringen, um uns auf das zukünftige Jahr so gut wie möglich vorzubereiten.

Warst du schon einmal in Bolivien oder in einem vergleichbaren Land?

Leider war ich noch nie in Bolivien oder Südamerika. Im Frühjahr 2015 war ich jedoch mit zwei Schülern, einer weiteren Schülerin, einem Lehrer und unserer ehemaligen Direktorin zweieinhalb Wochen in Tansania. Dort haben wir im Norden des Landes eine Schulpartnerschaft aufgebaut. Diese Erfahrung hat mich unter anderem dazu motiviert, den Freiwilligendienst in Bolivien nach meinem Abitur zu absolvieren.

Was versprichst du dir von deinem Aufenthalt?

Ich hoffe, dass ich ganz viele spannende, wertvolle Erfahrungen und Eindrücke gewinnen und viele neue Menschen kennenlernen werde. Ich würde mir wünschen, einigen Kindern oder Jugendlichen, denen es nicht so gut geht wie uns hier in Deutschland, helfen und ihre Entwicklung positiv mitgestalten zu können. Ganz besonders freue ich mich darauf, in einer bolivianischen Familie leben zu dürfen und einen ganz anderen Alltag in einer mir fremden Kultur kennenzulernen. Ich denke, dass nicht viele Menschen das Glück haben, solche einzigartigen Erfahrungen machen zu dürfen.

Dein Apell an Spender oder Unterstützer?

Der Freiwilligendienst wird zwar zum Teil von der Bundesregierung finanziell unterstützt, jedoch müssen auch die Entsendeorganisationen wie ICJA einen Teil zahlen. Damit der Freiwilligendienst auch in Zukunft für die Teilnehmer kostenlos bleibt und jeder die Chance hat, einen Freiwilligendienst im Ausland zu machen, sind die Organisationen auf Spenden angewiesen. Und hierfür brauche ich Ihre Hilfe! Bitte unterstützen Sie meinen Freiwilligendienst in Bolivien und denen von vielen anderen Jugendlichen aus der ganzen Welt mit einer Spende. Nur durch Ihre Spende kann der Fortbestand des Freiwilligendienstes auch in Zukunft gesichert werden. Hilfe wird in vielen Ländern der Erde benötigt und wir leisten gerne unseren Beitrag dazu. Spenden können Sie gerne auf folgendes Konto:

