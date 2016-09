Aaron Ziercke: „Wir werden die Gejagten sein“

Nach dem vierten Abstieg aus der 1. Handball-Bundesliga will der TuS N-Lübbecke die direkte Rückkehr in die 1. Liga schaffen. Doch die Konkurrenz an der Spitze der 2. Liga ist groß.

fhNettelstedt. Der TuS N-Lübbecke ist zum vierten Mal aus der 1. Handball-Bundesliga abgestiegen. Nur zwei Siege und vier Unentschieden standen nach der vergangenen Saison auf der Habenseite – verdienter ist wohl selten ein Verein eine Etage tiefer gegangen. Dem Abstieg folgte ein personeller Umbruch; elf Abgängen stehen sieben Zugänge gegenüber. Daraus muss der neue Trainer Aaron Ziercke nun eine schlagkräftige Formation bilden. Von den Konkurrenten werden die Ostwestfalen hoch gehandelt: „Daher werden wir die Gejagten sein“, weiß Ziercke, der aber auch mahnt: „Wir werden in der 2. Liga sicherlich nichts geschenkt bekommen.“

Der Trainer: Aaron Ziercke kennt die 2. Liga, schließlich hat er von Oktober bis Ende vergangener Saison Empor Rostock trainiert. Nun hat der frühere Nationalspieler die Aufgabe, den TuS N-Lübbecke zurück ins Oberhaus zu führen. Der 44-Jährige löste im Sommer Goran Perkovac ab, der das Amt erst im Dezember übernommen hatte. Dass die Nettelstedter das Format haben, zum vierten Mal die Rückkehr in die 1. Lliga zu schaffen, bewiesen sie in der ersten DHB-Pokalrunde mit guten Ergebnissen gegen die ostwestfälischen Erstligisten: Der TBV Lemgo wurde mit 27:24 besiegt und gegen GWD Minden setzte es eine 22:23-Niederlage, gegen die der TuS vergeblich Protest einlegte.

Der Star: Nikola Blazicko ist der Dauerbrenner beim TuS; seit 2007 hütet der Kroate das Nettelstedter Tor. 2008 stieg er mit den Ostwestfalen ab und kehrte ein Jahr später mit ihnen zurück in die 1. Liga. Blazicko hat bisher 32 Länderspiele für Kroatien bestritten, gehörte zum Team, das 2005 Vize-Weltmeister wurde und 2006 bei der Europameisterschaft Platz vier belegte. „Wir haben sehr gute Torleute“, macht Ziercke auf eine der Stärken seines Teams aufmerksam. Blazicko ist mit 38 Jahren auch der älteste Spieler im Kader der Nettelstedter.

Das Talent: Der Jüngste im Kader steht ebenfalls im Tor; Jan Wesemann ist nach Blazicko und Peter Tatai, der aufgrund einer Sperre im ersten Punktspiel am Sonnabend beim Aufsteiger HSG Konstanz fehlen wird, die Nummer drei zwischen den Pfosten und erst 17 Jahre alt. Im vergangenen Jahr wechselte er von Sparta Münster zum TuS und erhielt dort einen Drei-Jahres-Vertrag. Der 1,92 Meter große Keeper spielte in der abgelaufenen Saison als B-Jugendlicher bereits in der A-Jugend-Bundesliga für die JSG NSM-Nettelstedt und wurde beim Länderpokal in das All-Star-Team berufen. Darüber hinaus ist Wesemann seit 2015 DHB-Auswahlspieler. Mit dem Schlussmann steigt der erste Spieler der Handball-Akademie der JSG NSM-Nettelstedt in den Bundesligakader des TuS N-Lübbecke auf. Für die kommende Spielzeit wird er mit dem Doppelspielrecht beim TuS N-Lübbecke sowie dem TuS Nettelstedt II ausgestattet.

Das Problem: Mit Lukasz Gierak verpflichteten die Nettelstedter einen polnischen Nationalspieler von Pogon Stettin. Allerdings fehlte der Rückraumspieler fast die komplette Vorbereitung, weil er mit seinem Heimatland an den Olympischen Spielen teilnahm. So sehr man sich am Wiehen auch darüber freute, einen Olympioniken in den eigenen Reihen zu haben, so lag der Nachteil für Teammanager Zlatko Feric doch auf der Hand: „Für das Einspielen der neuen Mannschaft ist das aber nicht gut.“

Und sonst? Rechtsaußen Rene Gruszka, der wie Rückraumspieler Kenji Hövels mit Trainer Ziercke aus Rostock kam, hat mit Abstand die meiste Zweitliga-Erfahrung. Und der Nachfolger des Ex-Nordhorners Bobby Schagen, der zum TVB Stuttgart gewechselt ist, warnt: „Wir müssen immer 100 Prozent geben. Die 2. Liga ist über die Jahre viel stärker und inzwischen sehr ausgeglichen geworden. Da muss man gerade auswärts konstant punkten.“