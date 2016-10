90 Verletzte bei Gasexplosion in Café im Süden Spaniens

dpa Madrid. Bei einer Gasexplosion in einem Café im südspanischen Vélez-Málaga sind gestern Abend 90 Menschen verletzt worden. Das teilte der regionale Notdienst mit. 57 Verletzte seien ins Krankenhaus gebracht worden. Fünf Menschen wurden schwer verletzt, schweben aber nicht in Lebensgefahr, hieß es. Die Explosion ereignete sich nach Angaben der Behörden in der Küche des Cafés „La Bohemia“ während eines Stadtfestes im Zentrum von Vélez-Málaga. Vermutlich sei Gas aus einem Leck entwichen, sagte der Bürgermeister Antonio Moreno Ferrer vor Journalisten.