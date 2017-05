90 Tote bei Anschlag in Kabul - Deutsche Botschaft schwer beschädigt

dpa Kabul. Bei einem verheerenden Bombenanschlag in unmittelbarer Nähe der deutschen Botschaft in der afghanischen Hauptstadt Kabul sind mindestens 90 Menschen getötet worden. Rund 460 Menschen wurden verletzt, teilte das Informationszentrum der Regierung in Kabul mit. Das Hauptgebäude der deutschen Botschaft wurde massiv beschädigt. Ob sie das Ziel des Anschlags war, blieb unklar. In dem Viertel liegen noch viele andere Botschaften, der Präsidentenpalast, das Nato-Hauptquartier und viele afghanische Ministerien. Zunächst bekannte sich keine Gruppe zu dem Anschlag.