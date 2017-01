9. Uelsener Musiknacht besticht durch Vielfalt

Mehr als 350 Musiker haben das Zentrum von Uelsen am Freitagabend in eine riesige Bühne verwandelt. An 22 Orten spielten sie ohne Gage für einen guten Zweck und begeisterten rund 1000 Besucher. Hier unsere Bildergalerie.