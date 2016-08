89-Jähriger bei Unfall auf A 31 verletzt

Auf der A 31 bei Emsbüren ist am Sonnabend ein 89-jähriger Autofahrer verunglückt. Der Mann wollte offenbar einem Tier ausweichen und geriet dabei ins Schleudern. Er wurde ins Krankenhaus nach Enschede geflogen.

Emsbüren. Ein 89-jähriger Mann aus Witten (Nordrhein-Westfalen) ist am Samstagmittag bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 31 in Höhe Emsbüren verletzt worden. An seinem Audi entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Der Mann berichtete der Autobahnpolizei, dass er gegen 11.50 Uhr in Richtung Oberhausen war, einem Tier ausweichen wollte und dabei die Kontrolle über den Wagen verloren habe. Das Auto schleuderte in die Einfahrt des Rastplatzes „Emsbüren-West“ und prallte gegen die Böschung.

Passanten betreuten den Verletzten, der von den Einsatzkräften der Feuerwehr aus Lohne aus dem Wagen gerettet wurde. Aufgrund des gesundheitlichen Zustandes wurde der 89-Jährige mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Enschede geflogen.