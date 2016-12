8,2 Kilogramm Drogen im Vordersitz versteckt

gn Gildehaus. Einen „dicken Fang“ haben die Osnabrücker Zollbeamten am Freitag an der A30 Höhe Gildehaus gemacht: Ein 33-Jähriger war dort mit 3,5 Gramm Kokain und 4,7 Kilogramm Heroin im Wert von mehr als 475.000 Euro unterwegs. Wie das Zollamt Osnabrück am Montag berichtet, gab der Fahrer an, dass er auf einer Hochzeitsfeier in der Nähe von Rotterdam sei und nach Kopenhagen fahren wollte um dort das gemietete Fahrzeug wieder zurückzubringen. Die Frage nach mitgeführten Waffen, Betäubungsmittel oder Bargeld verneinte er.

Auffällig leer

„Bei der ersten Durchsicht des Wagens kamen den Ermittlern Zweifel an dem Wahrheitsgehalt der Aussage des Reisenden, da sie kaum Kleidungsstücke vorfanden und das Auto sehr sauber war“, heißt es in dem Zollbericht. Das Fahrzeug wurde daraufhin einer Intensivkontrolle unterzogen. Erst Spürhund Spike konnte die Drogen erschnüffeln und schlug an: „Er zeigte auffallend starkes Interesse an dem Bodenbereich hinter den Vordersitzen. Daraufhin fanden die Zöllner in den Polstern der Rückenlehnen des Fahrer- und Beifahrersitzes mehrere Pakete. Bei dem Inhalt dieser Pakete handelte es sich um das Heroin und Kokain“, berichtet das Zollamt.

Gefängnis

Der Fahrer wurde daraufhin vorläufig festgenommen und dem Haftrichter beim Amtsgericht Nordhorn vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück erging Haftbefehl. Der Beschuldigte wurde in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die weiteren Ermittlungen hat das Zollfahndungsamt Essen - Dienstort Nordhorn - übernommen.