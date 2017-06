82 Ferienangebote für Wietmarscher Kinder

In den sechswöchigen Sommerferien soll bei den Kindern und Jugendlichen aus Wietmarschen, Lohne und Umgebung keine Langeweile aufkommen. Ihnen wird auch in diesem Jahr ein großes Programm geboten.

gn Wietmarschen. Das Ferienpass-Programm wurde in Zusammenarbeit mit Verbänden, Vereinen, Organisationen und zahlreichen Ehrenamtlichen von der Gemeinde Wietmarschen zusammengestellt. Es beinhaltet neben vielen seit Jahren bewährten Veranstaltungen wie zum Beispiel Tier-, Tanz- und Medienangeboten, Kreativaktionen, Fliegen und Sportangeboten in diesem Jahr zwölf Aktionen, die erstmalig angeboten werden. Dazu zählt zum Beispiel eine Beachparty für Jugendliche, Fotobearbeitung, ein Tag in der Rathaus-Apotheke, eine Wasserbaustelle, Flossbau-Aktion, Hip-Hop tanzen, die Aktion „Wie entsteht ein Buch“ und ein Workshop zum Thema „Actionbound“. Ebenfalls neu im Programm sind mehrere Kreativangebote, bei denen eine Uhr oder ein Mosaiktablett gestaltet werden.

Besuch der „Tigerjump“-Trampolinanlage

Zu den Höhepunkten zählen auch die Tagesfahrten. Einen Ausflug zum Ketteler Hof können Schüler am 28. Juli unternehmen, eine Fahrt nach Schloss Dankern ist für den 24. Juni geplant. Außerdem wird am 9. Juli eine Fahrt zur Insel Langeoog angeboten, am 25. Juli können Jugendliche ab 12 Jahren nach Oberhausen fahren: Dort haben die Teilnehmer Zeit für einen ausgiebigen Stadtbummel, danach ist ein gemeinsamer Besuch der Trampolinhalle „Tigerjump“ geplant. Alle Kinder und Jugendlichen können sich online für die Angebote anmelden. Es gibt keinen Anmeldetag und kein Heftchen mehr, welches an die Kinder und Jugendlichen verteilt wird. Lediglich ein Ferienpass-Plakat mit einer Übersicht über die Veranstaltungen und Gutscheine wird verteilt. Auf www.wietmarschen.feripro.de ist der Ferienpass abrufbar. Der Anmeldezeitraum endet am Donnerstag, 8. Juni, 10 Uhr. Dabei ist es unerheblich, zu welchem Zeitpunkt sich die Kinder anmelden, da alle Veranstaltungen ausgelost werden. An folgenden Terminen müssen die kostenpflichtigen Veranstaltungen bezahlt werden: 12. und 14. Juni, 15 bis 18 Uhr: Jugendtreff Wietmarschen, Kolpingstraße 19; 13. und 15. Juni, 15 bis 18 Uhr: Jugendtreff Lohne, Hauptstraße 57.

Wer Fragen hat, kann sich bei Jugendpflegerin Magdalena Bruns unter Telefon 05908 939961 melden oder eine Mail schreiben an: jugendpflege@wietmarschen.de. Sollten Fragen in den Ferien entstehen, ist ein Kontakt unter der Rufnummer 01520 8964557 möglich.