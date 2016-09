Ein Nachbarschaftsstreit im Harener Stadtteil Rütenbrock ist am Donnerstagabend eskaliert. Dabei gab es mehrere Verletzte.

81-Jähriger nach Messerattacke in Lebensgefahr

gn Haren. Ein 81-jähriger Mann wurde bei der Auseinandersetzung durch einen Messerstich lebensgefährlich verletzt, teilte die Polizei in Lingen mit.

Zwischen dem Opfer und dem 64-jährigen Angreifer sei es in der Vergangenheit immer wieder zu Streitigkeiten um die beiden Hunde des Opfers gekommen, heißt es. Auch am Tatabend war der 81-jährige wieder mit seiner Deutschen Dogge und einem Labrador spazieren gegangen. Gegen 18.25 Uhr wurde er dann von seinem Nachbarn angegriffen und niedergestochen. Auch die zu Hilfe eilende 76-jährige Lebensgefährtin des Opfers wurde von dem 64-Jährigen leicht an der Hand verletzt und anschließend mit einem Beil bedroht. Einer der beiden Hunde erlitt ebenfalls Schnitt- und Stichverletzungen.

Video Harener von Nachbar niedergestochen Ihr Browser unterstützt kein Html5-Video. Nach einem Nachbarschaftsstreit in Rütenbrock gestern Abend, schwebt ein Mann in Lebensgefahr. Er wurde auf offener Straße niedergestochen.



Was genau zu der Eskalation des Nachbarschaftsstreits geführt hat, ist zur Zeit Gegenstand der Ermittlungen. Der Täter wurde durch die Polizei festgenommen. Er leistete dabei leichten Widerstand. Der Mann wird im Laufe des Freitags einem Haftrichter vorgeführt. Das Opfer wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus Meppen eingeliefert.

Seine Lebensgefährtin musste lediglich ambulant behandelt werden. Der verletzte Hund wurde tierärztlich behandelt und wird sich den Angaben der Polizei zufolge vollständig erholen.