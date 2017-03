80 Ringer bringen ihren Ort auf Vordermann

Zahlreiche Bürger haben sich vor Kurzem am „Tag der sauberen Landschaft“ in Ringe beteiligt. Der Gemeinderat hatte dazu aufgerufen, gemeinsam den Ort auf Vordermann zu bringen.

gn Ringe. Dem Aufruf folgten mehr als 80 Helfer im Alter von acht bis 80 Jahren. Die Gruppen durchkämmten die Ringer Landschaft und sammelten an zwei zentralen Stellen etwa drei Tonnen Müll unbestimmter Herkunft. Bürgermeister Albert Stegeman, wie jedes Mal aktiv mit dabei, bedauerte, dass es immer wieder Menschen gibt, die verantwortungslos ihre Abfälle in der Landschaft entsorgen. Festzustellen sei aber dennoch, dass das Aufkommen dieses Mal erheblich geringer ausgefallen sei, als in den Vorjahren. Zum Abschluss gab es für alle Teilnehmer einen kleinen Imbiss und Getränke im Feuerwehrhaus und an der Schule.