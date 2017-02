Eine 80-jährige Frau ist am Montagmorgen auf einem Spielplatz in Enschede tot aufgefunden worden.

80-jährige Frau tot in Enschede entdeckt

gn Enschede. Anwohner haben am Montagmorgen gegen 8 Uhr auf einem Spielplatz am Sibculobrink in Enschede eine tote Frau entdeckt. Es soll sich um eine 80-Jährige aus Estland handeln, meldet die niederländische Zeitung „Tubantia“. Laut Polizei gibt es momentan keine Hinweise auf ein Gewaltverbrechen oder einen Unfall. Die Frau war laut „Tubantia“ bei ihrer Familie zu Besuch.