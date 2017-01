76 KBS-Schüler erhalten Abschlusszeugnisse

Die Vielfalt des Ausbildungs- und Weiterbildungssystems spiegelt sich in den Abschlüssen von 76 jungen Leuten wider, die an den KBS ihre Abschlusszeugnisse erhalten haben. Sie repräsentieren insgesamt 17 Berufsbilder.

gn Nordhorn. In einer Feierstunde am Donnerstagabend wurden 76 Kaufleute und Fachangestellte an den Kaufmännischen Berufsbildenden Schulen (KBS) von ihren Pflichten als Auszubildende losgesprochen und durften ihre Zeugnisse und Belobigungen entgegennehmen. Für die musikalische Umrahmung der Feier sorgten die junge Industriekauffrau Jana Schoo und Heinz-Georg Beckmann, Lehrer an den KBS.

Der kommissarische Schulleiter, Hans-Peter Dankert, gratulierte den Absolventen zum Erreichen ihrer Berufsabschlüsse und verwies in seiner Begrüßungsrede darauf, dass die Möglichkeiten in Deutschland einen beruflichen Abschluss zu erwerben und sich in diesem Beruf weiterzuentwickeln, noch nie so umfangreich gewesen seien wie heute. Auch an den KBS, an denen in insgesamt 17 Berufen ausgebildet werde, spiegle sich diese Vielfalt des deutschen Ausbildungs- und Weiterbildungssystem wider. Die jungen Berufseinsteiger hätten es nun selber in der Hand, die eigenen Vorstellungen über das zukünftige Gestalten ihres Lebens zu verwirklichen. Sie sollten dabei inspiriert von Benjamin Brittens Worten: „Lernen ist wie Rudern gegen den Strom. Sobald man aufhört, treibt man zurück,“ lernwillig, zielorientiert, leistungsbereit und optimistisch die Weichen für ihre Zukunft stellen.

Als Vertreterinnen der Auszubildenden bedankten sich die Bankkaufleute Jana Brockmann und Ole Eersink bei allen, die sie während der vergangenen Jahre ihrer Ausbildung unterstützt haben. Dabei betonten sie, dass es nicht nur auf die Vermittlung von Prüfungswissen angekommen sei, sondern auch auf die zwischenmenschlichen Momente in dieser Zeit, die sie ebenfalls geprägt hätten und als schöne Erinnerungen bleiben würden.

Frauke Hofschröer, Koordinatorin der Berufsschule und Organisatorin der Feierstunde, verlas anschließend die Namen der Prüflinge (siehe Infokasten). Die Abschlusszeugnisse und Prüfungsurkunden wurden dann von den Klassenlehrern und dem kommissarischen Schulleiter überreicht. Mit sehr guten Leistungen bei ihren Abschlussprüfungen machten der Groß- und Außenhandelskaufmann Julian Dowerk (Carl Arnold Brill) und die Industriekauffrau Karin Leupen (NVB) auf sich aufmerksam. Sie wurden durch den ersten Vorsitzenden des Fördervereins, Lambert Blömers, mit einem Präsent des Fördervereins ausgezeichnet. Der zunehmenden internationalen Verflechtung Rechnung tragend haben einige der Absolventen weitere Zertifikate erworben. So konnte Heinz-Georg Beckmann, Koordinator für die „Internationalisierung“, den „Europass Mobilität“ an Jessica Duhn (Hemmers/Itex, Udo Helm (Stoffe Brünink & Hemmer) und Jana Musann (Bekuplast) für ein mehrwöchiges Praktikum im Ausland überreichen.

Die Absolventen

Bankkaufleute: Klassenlehrer: Heikens Janin Albers (Kreissparkasse Grafschaft Bentheim), Lina-Sophie Bergfeld (Grafschafter Volksbank), Lukas Bramer (Kreissparkasse), Jana Brockmann (Volksbank), Johannes Diestel (Commerzbank), Rebecca Dircks (Kreissparkasse), Ole Eersink (Kreissparkasse), Lea Everdiking (Kreissparkasse), Gunda Horstmeier (Kreissparkasse), Naila Khawaja (Grafschafter Volksbank), Angelika Kohl (Kreissparkasse), Arne Kronemeyer (Grafschafter Volksbank), Tim Kuipers (Volksbank Niedergrafschaft), Madlen Oldekamp (Kreissparkasse), Maren Plüdemann (Kreissparkasse), Oliver Potgeter (Grafschafter Volksbank), Lennart Richter (Kreissparkasse), Denis Schippers (Volksbank), Nina Schütmann (Volksbank), Bettina Tieneken (Grafschafter Volksbank), Stephan Wübben (Volksbank Niedergrafschaft)

Industriekaufleute: Klassenlehrer: André Berends (J + B Küpers), Lea Borgmann (Neuenhauser Maschinenbau), Lucia Bräkling (Neuenhauser Maschinenbau), René Diekmann (wink Stanzwerkzeuge), Steffen Feldkamp (Neuenhauser Maschinenbau), Lara Gosen (Neuenhauser Maschinenbau), Nadine Gövert (Neuenhauser Maschinenbau), Jana Hangbers (Neuenhauser Maschinenbau), Daniel Kattert (W.A.S.), Karin Leupen (NVB), Jana Musann (bekuplast), Fynn Osseforth (Neuenhauser Maschinenbau), Jana Schoo (wink Stanzwerkzeuge), Niklas Schrader (Ringoplast), Katharina Schuler (bekuplast), Melina Tiebert (wink Stanzwerkzeuge), Michelle Trebbe (Stemmann-Technik GmbH), Nina Wilbers (Stemmann-Technik), Nico Witten (Neuenhauser Maschinenbau), Lars Zarn (NVB), Laurenz Bruno Zwick (hpl- Neugnadenfelder Maschinenfabrik).

Bürokaufleute: Klassenlehrerin: Frau Müller Markus Büter (J + B Küpers), Udo Helm (Stoffe Brünink & Hemmers)

Kaufleute für Bürokommunikation: Klassenlehrerin: Frau Müller Diana Koroch (XXX Lutz), Jessica Matschulat (BBW Lingen), York-Willem Schönbach (BBW Lingen)

Groß- und Außenhandelskaufleute: Klassenlehrer: Herr Strohbecke: Julian Dowerk (Carl Arnold Brill), Jessica Duhn (Hemmers/Itex), Ilen Ramirez Buch (Hemmers/Itex), Tim Suntrup (Terwey Baustoffzentrum), Gabriel Zeineddine (AuRü Gesellschaft für Umweltschutz)

Klassenlehrer: Frau Müller: Tobias Aasman (Scheffer & Wiggers), Maik Eilers (Hemmers/Itex), Doménique Kronemeyer (Scheffer & Wiggers), Dennis Schulz (Hemmers/Itex), Marcel Volkers (Hemmers/Itex)

Verkäufer: Klassenlehrerin: Frau Beckkemper: Betül Demirel (Böckmann Modehaus)

Klassenlehrerin: Frau Chmil-Apel: Kevin Kohn (Kaufland Warenhandel), Marius Muke (Aldi), Monique Wallis (Aldi)

Kaufleute im Einzelhandel: Klassenlehrer: Herr Lögers: Angelo Engbers (Klaas + Kock)

Klassenlehrer: Herr Biel: Yasin Acilar (Deutsche Telekom), Demi Lambers (Edeka Markt Vorrink)

Fachkräfte für Lagerlogistik: Klassenlehrerin: Frau Rust-Gierth: Marcel Kleefmann (Naber)

Klassenlehrer: Herr Rust: Sebastian Kolaßa (SLK Kock Intern. Speditionsgesellschaft), Ersan Kriezi (WKS Textilveredlungs), Steffen Uebbing (Arnold Lammering

)

Kaufleute für Speditions- und Logistikdienstleistungen:

Klassenlehrer: Herr Helmet: Daniel Tenfelde (SLK Kock Intern. Speditionsgesellschaft), Christie van Proosdij (SLK Kock Intern. Speditionsgesellschaft)

Fachinformatiker Anwendungsentwicklung: Klassenlehrer: Herr Keiser: Johannes Latzel (Neuenhauser Maschinenbau)

Medizinische Fachangestellte: Klassenlehrerin: Frau Janssen: Ayla Denizci (Fachklinik Bad Bentheim), Paulina Jagodzinski (Dr. Voss)

Rechtsanwalts- und Notarfachangestelle: Klassenlehrer: Herr Wortel: Mareike Korte (FSW Rechtsanwälte)