73 Jahre nach Abschuss Suche nach Vermissten

Lingen. Es soll kalt gewesen sein an diesem Montag, 6. März, im sechsten Kriegsjahr 1944. 672 der großen viermotorigen US-Bomber sammeln sich über England, um von 801 Begleitjägern geschützt Ziele in und bei Berlin anzugreifen. 2,5 Tonnen Bomben sind an Bord jedes sogenannten „Viermots“.

Unter ihnen waren auch 28 B-24-Liberator-Flugzeuge der 453. Bombergruppe. Ihr Ziel waren die Mercedes-Benz-Flugzeugmotorenwerke in Genshagen, die schließlich mit 70 Tonnen Bomben belegt wurden. „Aber schon auf dem Hinflug wurde der Bomberstrom gegen Mittag bereits über Haselünne von deutschen Jagdflugzeugen angegriffen“, berichtet Joachim Eickhoff, pensionierter Lehrer und Gründer der Lingener Vermisstensuchgruppe Ikarus. Seit 1984 erforschen er und seine Mitstreiter – aktuell vier – das Luftkriegsgeschehen im Zweiten Weltkrieg im norddeutschen Raum, suchen vermisste Soldaten und helfen Angehörigen, die Sterbensorte von Verwandten zu finden. In vielen Fällen konnten sie bereits helfen. In dem aktuellen Fall kommen sie derzeit aber nur sehr schleppend voran und hoffen jetzt, dass es noch Zeitzeugen gibt, die sich noch an die Kriegsereignisse an diesem Tag erinnern und ihnen damit weiterhelfen können.

Maschine explodiert in der Luft

Es passierte auf dem Rückflug von Berlin nach England. „Am Nachmittag kam es laut uns vorliegenden Quellen über dem Emsland und der Grafschaft Bentheim wieder zu heftigen Luftkämpfen“, erklärt Harald Rduch, der sich seit Mitte der 1990er-Jahre bei Ikarus engagiert. Dabei wurde auch der B-24-Bomber mit dem Namen „Shack Rabbit“ durch Beschuss eines Jagdflugzeuges so schwer beschädigt, dass er kaum flugfähig war. Schließlich gab der Pilot, Leutnant Patrick Tobin, den Befehl, mit dem Fallschirm abzuspringen. Nachdem vier Besatzungsmitglieder die mehr als 21 Meter lange Maschine verlassen hatten, explodierte die B-24 jedoch in der Luft. „Die Tanks sollen getroffen worden sein. Gerade auf dem Rückflug bei mindestens halb leeren Tanks bilden sich dort explosive Gase“, vermutet Eickhoff.

Von den sechs zu dieser Zeit noch an Bord befindlichen Soldaten fehlt bis heute jede Spur. An der „Mauer der Vermissten“ wird auf dem amerikanischen Soldatenfriedhof in Margraten in den Niederlanden an sie erinnert. Laut den Angaben des Flugplatzkommandos A 91/XI wurden zwei der Abgesprungenen, Sergeant James Witmer und der verwundete Sergeant Joseph Williams, gegen 16 Uhr bei Wietmarschen von Bauern gestellt und anschließend gefangen genommen. Leutnant Thomas Underwood und der schwer verletzte Sergeant Claire Kreidler gingen bei Engden in Kriegsgefangenschaft.

Keine Gräber

„Keiner der sechs Vermissten der Shack Rabbit, deren Namen uns bekannt sind, wurde aber auf einem hiesigen Friedhof bestattet. Auch von einem eventuellen Feldgrab ist uns nichts bekannt“, berichtet Eickhoff. Beide wissen aber, dass die Explosion der Liberator vom südlich von Lingen gelegenen Flugplatz Plantlünne aus beobachtet wurde und der Absturz „auf der anderen Seite von Lingen“ stattgefunden haben soll.

Könnte es bei Biene gewesen sein? „Wir wissen es letztlich nicht“, erklären die beiden Lingener, die bei der Erforschung dieses Absturzes auch vom Bremer Luftkriegsforscher Enrico Schwartz unterstützt werden. Bei diesem 250. Einsatz der US Air Force gingen 69 Bomber verloren. 686 ausgebildete Besatzungsmitglieder kehrten nicht nach England zurück. Darunter auch die zehn Mann der „Shack Rabbit“.

„Wir versuchen, durch Veröffentlichungen in der Lingener Tagespost und den Grafschafter Nachrichten jemanden zu finden, der uns Hinweise geben kann, wo der Bomber explodiert sein könnte oder wo sich Absturzstellen befinden. Auch wenn jemand die Verhaftung der abgesprungenen Besatzungsmitglieder bestätigen könnte, wäre das hilfreich“, bitten beide Ikarus-Aktivisten um Mithilfe.

Hinweise an die Suchgruppe Ikarus unter Telefon 05906 1570 oder 0591 54156.