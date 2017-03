729.000 Tonnen: Rekordumschlag im Hafen Spelle

gn Spelle. Nachdem der Hafen Spelle-Venhaus im vergangenen Jahr zu einer Logistikdrehscheibe mit den Verkehrsträgern Straße, Wasser und Schiene ausgebaut wurde, hat der Betrieb Fahrt aufgenommen. Die Verantwortlichen haben bereits die nächsten Pläne in der Schublade. Dieses verdeutlichte Bernhard Hummeldorf, Samtgemeindebürgermeister und Vorsitzender des Aufsichtsrates der Hafen Spelle-Venhaus GmbH, in einer Informationsveranstaltung für die mit dem Hafen verbundenen Unternehmen.

„Nach vierjähriger Bauzeit wurde die Hafenerweiterung abgeschlossen und im letzten Jahr mit einem Hafenfest in Betrieb genommen“, resümierte Hummeldorf und ergänzte, dass im Oktober der erste Zug im Regelverkehr mit dem neuen Bahnanschluss den Hafen angefahren habe. Dieses spiegelt sich auch im gestiegenen Umschlag wider.

Ein weiterer wichtiger Schritt ist der Ausbau der Nordstrecke des Dortmund-Ems-Kanals bis zum Jahr 2025. Die vorhandenen Schleusen in diesem Streckenabschnitt werden neu gebaut, so auch die Schleuse Venhaus. Diese soll im Zeitraum von Frühjahr 2018 bis 2022 erneuert werden. Darüber hinaus bestehen bereits neue Entwicklungsziele, aus denen sich weitere mögliche Bauabschnitte ableiten. So soll der vorhandene Stichhafen verlängert und so für Großmotorgüterschiffe nutzbar gemacht werden. Ferner soll die Gleisanlage im Hafengebiet zu einem Ring ausgebaut und im östlichen Bereich fortgeführt werden.

Um insbesondere den Umschlag von Stückgütern zu erleichtern, bestehen Überlegungen, eine Lagerfläche mit entsprechender Infrastruktur anzulegen. „Diese Maßnahmen würden die Attraktivität des Hafens noch weiter steigern und zur Stärkung der Wirtschaft beitragen“, unterstrich Geschäftsführer Stefan Sändker bei der Vorstellung dieser Zukunftsideen.