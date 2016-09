711 junge Menschen starten Karriere bei XXXL

Nordhorn/Mudau. Die XXXL Unternehmensgruppe hat am Mittwoch vergangener Woche die neuen Auszubildenden und dualen Studenten mit einem großen Event in Mudau (Neckar-Odenwald-Kreis) willkommen geheißen. 711 junge Frauen und Männer – so viele wie noch nie zuvor – beginnen in diesem Jahr ihre Ausbildung bei einem der größten Möbelhändler der Welt.

„Wir bieten eine hervorragende Ausbildung und beste Karrierechancen in einem schnell wachsenden Handelsunternehmen“, sagte der Verantwortliche der Geschäftsleitung der XXXL Möbelhäuser Deutschland, Alois Kobler. „Die XXXL-Gruppe ist ein sehr erfolgreicher Möbelhändler und wächst beständig in Europa. Entsprechend bieten wir unseren Berufsanfängern hervorragende Möglichkeiten, sich zu entwickeln und die eigene Karriere voranzutreiben.“ Alle Auszubildenden bekommen zusätzlich zur Berufsschule und zur praktischen Ausbildung im Betrieb interne Schulungen und persönliche Coachings.

Dafür hat das Unternehmen ein eigenes College für Küchenplanung sowie eine Ausbildungsakademie für die angehenden Möbel-Monteure eingerichtet.

Für eine Ausbildung bei der XXXL-Gruppe hatten sich mehr als 10.000 junge Menschen beworben.

Auffällig ist in diesem Jahr der hohe Anteil von Jugendlichen mit Migrationshintergrund.

Das Unternehmen bildet in mehr als zehn Berufen aus, darunter Kaufleute im Einzelhandel, Handelsfachwirte, Raumausstatter, Gestalter für visuelles Marketing, Fachkräfte für Lagerlogistik, Fachkräfte für Möbel-, Küchen und Umzugsservice, Fachkräfte für Systemgastronomie und Köche (alles m/w).

Für Abiturienten gibt es zudem eine Ausbildung zum Handelsfachwirt und ein duales Studium der Betriebswirtschaftslehre. Diese Möglichkeit nutzen alleine in diesem Jahr insgesamt 56 junge Männer und Frauen.

„Von den Absolventen übernehmen wir jedes Jahr mehr als vier Fünftel in eine feste Anstellung. In diesem Jahr sind es 83 Prozent“, betonte Alois Kobler. Das sei der Vorteil eines dynamisch wachsenden und bundesweit erfolgreichen Unternehmens:

„Wir eröffnen jedes Jahr neue Häuser und haben permanent Bedarf an motiviertem und gut ausgebildetem Personal“, so Kobler. „Für die besten Azubis jedes Jahrgangs hat die XXXL-Gruppe das „Fit for Future“-Traineeprogramm entwickelt. Es bietet in allen Bereichen (wie Verkauf, Restaurant, Lager, Büro) die Möglichkeit, sich in Seminaren weiterzubilden, ein Netzwerk aufzubauen und sich ein breites Wissen zu den Themen Führen und Persönlichkeitsentwicklung anzueignen. In diesem Jahr starten 41 erfolgreiche Absolventen das Traineeprogramm.

Vom Azubi zur Führungskraft – das sei in der XXXL-Unternehmensgruppe eine durchaus realistische Perspektive. Alois Kobler: „Etwa jeder zehnte Azubi unseres Unternehmens steigt binnen weniger Jahre zur Führungskraft auf. Stand heute sieht es so aus, dass 53 Prozent unserer Führungskräfte „Eigengewächse“ sind, die ihre Ausbildung im Unternehmen absolviert haben.“ Info: www.karriere.xxxlshop.de.