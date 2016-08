7000 Gäste suchen Abkühlung im Freibad Nordhorn

Das heiße Wetter lockt Tausende Besucher in die Grafschafter Freibäder. Zwischen 6000 und 7000 Gäste suchen derzeit täglich das Freibad in Nordhorn auf. Das neue Hallenbad ist bei dem heißen Wetter geschlossen.

Nordhorn. Der Sommer hat in diesen Tagen noch einmal richtig Fahrt aufgenommen: Bei Temperaturen von mehr als 30 Grad tummelten sich Tausende Besucher im „Delfinoh“-Freibad am Sportpark, ehemals Wehrmaate, in Nordhorn. Am Freitag sind es rund 7000 Gäste – fast 1000 Besucher mehr als noch am Mittwoch. „Rund 80 Prozent der Besucher kommen an solchen heißen Tagen aus den Niederlanden“, sagte Volker Mende, Bäderkoordinator bei den Bäderbetrieben Nordhorn/Niedergrafschaft (bnn), den GN.

Video Besucher strömen ins Freibad Nordhorn

Auf den Liegeflächen ist am heutigen Freitag kaum noch ein Platz frei, an den Sprungtürmen und Wasserrutschen bilden sich lange Schlangen – vor allem viele junge Wasserratten suchen den besonderen Kick, um sich abzukühlen. Viele Schüler hatten am Freitag noch einmal Hitzefrei. Der jetzige Ansturm auf das Freibad lässt die mauen Besucherzahlen während der vielen verregneten Maitage fast vergessen.

Das erst vor einer Woche eröffnete Hallenbad, das direkt am Freibad liegt, ist derzeit allerdings geschlossen. Grund dafür ist das Sicherheitskonzept, erläuterte Volker Mende: „Wenn 550 Gäste das Hallenbad besuchen, ist das Maximum erreicht.“ Daher bleibt an Tagen mit Temperaturen von mehr als 30 Grad das Hallenbad für den öffentlichen Badebetrieb geschlossen. Die bnn weisen auf ihrer Webseite und mit Plakaten darauf hin. Sobald die heiße Phase vorbei ist, öffnet das „Delfinoh“-Hallenbad wieder zu den gewohnten Zeiten.

