60 Bäume an B403 bei Nordhorn gefällt

Warum wurden die vielen Bäume an der Bundesstraße zwischen Neuenhaus und Nordhorn gefällt? Das haben sich viele Autofahrer am Montag gefragt. Die Antwort auf diese Frage hängt mit einem Schädling zusammen.

Nordhorn. Baum an Baum lagen am Montag rund 60 gefällte Eschen neben dem Radweg an der B403 zwischen Nordhorn und Neuenhaus nahe des Klosters Frenswegen. „Eine Alternative zum Abholzen gab es nicht“, sagte Christian Hillgruber von der Landesstraßenbaubehörde in Lingen. Diese hat den Kahlschlag durchgeführt. Denn: Die Bäume waren von einem Pilz befallen, der sie absterben lässt.

„Wenn das passiert, können Äste auf die Straße fallen und die Verkehrssicherheit ist gefährdet“, berichtet Hillgruber weiter. Dem wollte die Behörde zuvorkommen. „Wir hoffen darauf, dass wir mit der Entnahme gesunde Bäume vor einer Ansteckung bewahren.“ Neue Bäume werden erst im Herbst 2017 gepflanzt, um eine Ansteckung der jungen Bäume mit dem Pilz zu verhindern.