57-Jähriger in Bentheim durch Strohballen getötet

Tragischer Unfall in Bad Bentheim: Ein 57-Jähriger ist am Sonntagvormittag durch einen schweren Strohballen getötet worden.

gn Samern. Bei einem tragischen Unfall am Sonntagmorgen ist ein 57-jähriger Mann aus Samern in Bad Bentheim getötet worden. Nach den bisherigen Feststellungen der Polizei war der Mann gegen 9.15 Uhr in einer Halle mit Strohrundballen mit Arbeiten beschäftigt. „Vermutlich geriet einer der 300 Kilo schweren Strohballen ins Rutschen und stürzte auf den Mann. Der Mann kam dabei zu Tode“, teilte die Polizei am Montagmorgen mit. Ein Fremdverschulden ist den Ermittlungen zufolge auszuschließen.