Eine Frau ist am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall in Dörpen tödlich verletzt worden. Ein Auto erfasste die 54-Jährige.

54-Jährige stirbt bei Kollision in Dörpen

Dörpen. Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 70 bei Dörpen ist am frühen Donnerstagmorgen eine 54-jährige Frau aus Dörpen ums Leben bekommen. Sie wurde von einem Auto erfasst und starb noch an der Unfallstelle. Wie die Polizei weiter mitteilte, war eine 59-Jährige gegen kurz vor 6 Uhr mit ihrem Auto auf der Bundesstraße in Richtung Meppen unterwegs. Unmittelbar hinter der Ampelkreuzung zur Hauptstraße überquerte die 54-jährige Fußgängerin, die von rechts kam, die Straße. Die Autofahrerin konnte nicht mehr ausweichen, und es kam zum tödlichen Zusammenstoß.