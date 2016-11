5000 Besucher beim Zootag in Nordhorn

Nordhorn. Rund 5000 Besucher hat der Tierpark Nordhorn während seines jährlichen Zootages am Sonntag begrüßt. Sie erwartete ein umfangreiches Programm bei freiem Eintritt. „Im vergangenen Jahr sind am Zootag mehr als 10.000 Besucher zu uns in den Park gekommen. 2015 hatten wir zu dieser Jahreszeit einfach einen Tag mit tollem Wetter erwischt, was die Menschen natürlich zusätzlich anzieht“, sagte Zooinspektor Marcel Matjeka den GN.

Doch auch trotz des eher schlechten Wetters hatte das von Tierpark-Mitarbeiterin Saskia Reurik organisierte Programm einiges zu bieten: Die Zooschule hatte ihre Türen geöffnet und wartete vor dem Gebäude mit verschiedenen Exponaten wie einem Wolfsfell und einem Leopardenfell auf, am Vechtehof stand außerdem das Jägermobil der Kreisjägerschaft mit zahlreichen Präparaten heimischer Tierarten.

Bildergalerie Zootag 6. November Nordhorn Bild / Bild kaufen Zootag im Tierpark Nordhorn Foto: Carl Hesebeck

Mitarbeiter des Tierparks boten auf der Wiese oberhalb des Vechtehofes verschiedene Spiele an, die Handwerkskammer war mit einem Fußballtor vertreten, an dem das Tempo des eigenen Torschusses gemessen werden konnte. An der Scheune Busch ließ sich ein Blick hinter die Kulisse der Afrikaanlage werfen, die Zebras mit ihrem Mitte des Jahres geborenen Fohlen konnten dabei aus nächster Nähe beobachtet werden.

In der Futterküche gab es Gelegenheit, sich über das für die Tiere zubereitete Futter zu informieren – auf den Arbeitsflächen aufgereiht standen diverse Schalen mit Obst, Gemüse und Pellets, aber auch Eintagsküken und Insekten. „Viele Besucher interessiert es, was welches Tier frisst. Wenn dann aber plötzlich klar ist, das auch Mehlwürmer und Zophobas zum Futter von Erdmännchen und Totenkopfäffchen gehören, finden viele die Tiere nicht mehr so niedlich“, sagt Tierpfleger Tobias Rotthaus, der den neugierigen Besuchern in der Futterküche Rede und Antwort steht.

„Am Zootag sind von der Verwaltung bis zu den Tierpflegern alle Mitarbeiter des Tierparks an den verschiedenen Stationen involviert. Viele Familien mit Kindern nutzen den Tag, um dem Park einen Besuch abzustatten“, berichtet Saskia Reurik.

Gespannt verfolgt wurde gegen Nachmittag dann die Ziehung der Gewinner der vor drei Monaten gestarteten Lotterie des Fördervereins. Zugunsten eines neuen Leopardengeheges verkaufte der Verein wochenlang Lose zum Preis von 5 Euro im Tierpark und an verschiedenen Verkaufsstellen. „Mehr als 7000 Euro konnten unsere fleißigen Losverkäufer somit für ein neues Gehege der Nordpersischen Leoparden zusammentragen“, so der 2. Vorsitzende des Vereins, Dietmar Brookmann.