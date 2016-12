48er-WM mit 16 Dreiergruppen stößt auf Begeisterung

Mehr aus diesem Ressort

Eigentlich wollte Marco Koch diese Strecke nicht schwimmen - nun ist er Kurzbahn-Weltmeister über 100 Meter Brust. Nun will der 26-Jährige in Kanada seinen Weltrekord über 200 Meter Brust angreifen. mehr...

WADA-Ermittler Richard McLaren veröffentlicht am Freitag in London seinen zweiten Report über Doping in Russland. Kommt noch mehr ans Tageslicht als durch den ersten? Andrea Gotzmann, Chefin der Nationalen Anti-Doping-Agentur, befürchtet es. mehr...