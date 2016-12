48 Tote nach Flugzeugabsturz in Pakistan

dpa Islamabad. Im Norden Pakistans ist ein Passagierflugzeug mit 48 Menschen an Bord abgestürzt. Es gebe keine Überlebenden, teilte die Zivilluftfahrtbehörde am Abend mit. Die Fluglinie Pakistan International Airlines hatte das Unglück zuvor bestätigt. An Bord von Flug PK-661 waren demnach 42 Passagiere, fünf Crewmitglieder und ein Bodentechniker. Unter den Opfern seien neun Frauen und zwei Kleinkinder. Laut Airline-Website waren drei Ausländer unter den Passagieren: zwei Österreicher und ein Chinese.