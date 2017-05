45-Jähriger ohne Führerschein unterwegs

Die Polizei hat am Montag einen 45-Jährigen auf der Autobahn 30 bei Bad Bentheim kontrolliert: Der Mann war ohne Fahrerlaubnis unterwegs.

gn Bad Bentheim. Die Bundespolizei hat Montagvormittag auf der Autobahn 30 einen 45-jährigen Mann ohne Fahrerlaubnis gestoppt. Der Mann war zuvor mit seinem Auto aus den Niederlanden in das Bundesgebiet eingereist. Gegen 10 Uhr war das Auto des 45-Jährigen auf dem Parkplatz „Waldseite Süd“ von den Bundespolizisten angehalten und kontrolliert worden. Bei der Überprüfung gab der Fahrer an, den Führerschein kurz vorher verloren zu haben. „Eine Nachfrage bei den zuständigen Behörden ergab jedoch, dass der Mann gar keine Fahrerlaubnis besitzt“, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Dem 45-jährigen Polen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis gegen ihn eingeleitet. Nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen und nachdem der Mann eine Sicherheitsleistung in Höhe von 450 Euro gezahlt hatte, durfte er weiterreisen.