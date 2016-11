40.320 Teile warten auf „Puzzleverrückte“

Schüttorf. Das dritte Projekt der „Puzzleverrückten“ ist bereits in Planung. „Am 4. Januar geht es los“, sagt Dieter Ohmann und kann den Start kaum noch erwarten. Die Gruppe aus Schüttorf hat das aktuell größte Puzzle von Ravensburger ausgewählt: „Unvergessliche Disney-Momente“ – 40.320 Teile. „Das sind noch einmal rund 10.000 Teile mehr als die vorherigen Puzzles hatten“, sagt Ohmann. „Damals haben wir etwa 680 Stunden dafür benötigt.“ Jetzt sei es das Ziel, das Puzzle in etwa 750 bis 800 Stunden zu schaffen. Wieder geht es in den Räumen des Kleintierzüchtervereins ans Werk.

„Manche halten uns ja für verrückt, dass wir so etwas machen“, sagt Ohmann und lacht. „Aber es macht einfach Spaß, wir finden gar kein Ende, wenn wir einmal angefangen haben“. So saß die Gruppe bei den vergangenen beiden Puzzles oft bis 22 oder 23 Uhr zusammen. „Manchmal gab es auch Situationen, in denen wir nicht weitergekommen sind, dann sind wir nach Hause gegangen und haben am nächsten Tag weitergemacht“, sagt Dieter Ohmann.

Der Ort, an dem das Riesenpuzzle hängen soll, steht auch schon fest: in der Grundschule auf dem Süsteresch. „Am 26. März wollen wir es dort aufhängen.“ Bis dahin muss das Puzzle fertig sein. Damit wollen die zehn Puzzler dann ganz groß rauskommen. „Wir haben uns bei Kai Pflaume für die Sendung ‚Kaum zu glauben’ beworben, sagt Ohmann.

Mehr zum Thema lesen Sie am Donnerstag in der gedruckten Ausgabe der GN und hier im E-Paper.