40.000 Kilometer ohne Motor in der Luft

Bei den Bezirksmeisterschaften Weser-Ems der Segelflieger am Flugplatz Nordhorn-Lingen in Klausheide legten die rund 60 Piloten eine Gesamtstrecke von fast 40.000 Kilometer zurück. Das entspricht ungefähr dem Erdumfang.

gn Nordhorn. Der Luftsportring Grenzland blickt auf eine erfolgreiche Wettbewerbswoche zurück. Je nach Wetterlage wurden kürzlich bei den Bezirksmeisterschaften der Segelflieger täglich Strecken zwischen 150 und 500 Kilometer ausgeschrieben und geflogen. Das heißt, dass sich die Piloten nach dem morgendlichen Briefing mit Bekanntgabe der wichtigsten Wetterdaten und der Tagesaufgabe auf einen langen Flugtag vorbereiten mussten. Dieser führte dann beispielsweise zunächst in Richtung Hannover, von da aus in Richtung Hamburg und wieder zurück zum Flugplatz.

Eine der wichtigsten Aufgaben war es, die etwa 40 Segelflugzeuge innerhalb kürzester Zeit mit zwei Doppeltrommelwinden in die Luft zu bekommen. Erst wenn alle Flugzeuge gestartet waren und eine entsprechende Höhe erreicht hatten, konnte der Start über eine virtuelle Startlinie freigegeben werden.

Die Segelflugzeuge sind dann mit Durchschnittsgeschwindigkeiten von mehr als 100 Stundenkilometer etwa fünf bis sechs Stunden in der Luft geblieben. Dabei genossen die Piloten nicht nur die fantastische Aussicht aus dem Cockpit, sondern waren auch ständig auf der Suche nach der besten Thermik, um dann nach Höhengewinn den Flug fortzusetzen.

Eine falsche Entscheidung konnte bedeuten, entweder aus dem „Rennen“ zu sein oder nicht zum Flugplatz zurückzukommen und auf einem Acker zu landen. Die zahlreichen Helfer wären in so einem Fall gefordert gewesen, das Flugzeug zu demontieren und in einem speziellen Hänger abzuholen. Am Boden konnte das Helferteam die aktuelle Position und Höhe eines jeden Segelflugzeuges über ein Live-Tracking mitverfolgen.

Auch die Nachwuchspiloten des Nordhorner Segelflugvereins, Kristin Kruse und Nils Duscha, nahmen zum ersten Mal an einem Streckenflugwettbewerb teil und erlangten mit Vereinsflugzeugen Platz sechs beziehungsweise Platz fünf. Auch das langjährige Vereinsmitglied und Fluglehrer Otto Seidl war mit dabei und erlangte eine beachtenswerte Platzierung. Die bei dem Wettbewerb erlangten Punkte können zur Qualifikation für Landes- und Deutsche Meisterschaften verwendet werden.

Nach einer offiziellen Siegehrung mit anschließender zünftiger Abschlussfete verabschiedeten sich die Gäste aus dem Bereich Weser-Ems und traten mit Auto und Segelflugzeughänger den Rückweg zu ihren Heimatflugplätzen an.

Wer Interesse am Segelfliegen hat, ist eingeladen am Sonnabend oder am Sonntag unverbindlich am Flugplatz Nordhorn–Lingen vorbeizuschauen. Nähere Informationen gibt es auch in Internet auf www.segelflug-nordhorn.de.