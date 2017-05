Nordhorn. Die Landesliga-Fußballer des SV Vorwärts Nordhorn haben mit einem 4:0 (2:0)-Erfolg gegen den TSV Oldenburg die 40-Punkte-Marke geknackt. Das Team von Trainer Henning Schmidt hatte im Heimspiel alles im Griff und fuhr einen völlig verdienten Sieg ein. „Das war von allen eine super Leistung. Wir haben kaum Chancen zugelassen, die Spielidee gut umgesetzt und die geforderte Siegermentalität gezeigt“, sagte der Vorwärts-Coach.

Die Nordhorner hatten während der gesamten Spielzeit nur wenige brenzlige Situationen zu überstehen, sorgten auf der Gegenseite aber immer wieder für Torgefahr. Die Führung erzielte Rechtsverteidiger Henning Hood mit einem Schuss von der rechten Seite ins lange Eck (25.). Tobias Daalmann drosch den Ball kurz vor der Pause zum 2:0 in die Maschen, nachdem die Gäste nicht hatten klären können. Die Oldenburger hätten in der Anfangsphase fast von einer zu kurzen Rückgabe profitiert, konnten diese Möglichkeit dann aber doch nicht nutzen. Außerdem reklamierten sie auf Handspiel, als Lukas Völkering am Boden liegend klärte. Die größte Chance der Gäste machte Vorwärts-Schlussmann Nico Prieto-Falk zunichte: Er parierte in der 70. Minute stark gegen Oldenburgs eingewechselten Offensivspieler Bamory Dembele.

Als die Gäste zwischenzeitlich etwas aufgekommen waren, sorgten die Nordhorner mit einem Doppelschlag für die Entscheidung: David Heils schloss einen schön vorgetragenen Angriff zum 3:0 ab (75.), nur wenig später erhöhte erneut Hood mit einem schönen Flachschuss auf den 4:0-Endstand (76.). „Jetzt ist der Deckel drauf, die Restzweifel sind ausgeräumt“, sagte Vorwärts-Trainer Henning Schmidt mit Blick auf den Ligaverbleib. Die Nordhorner haben nun 41 Punkte auf dem Konto, wollen die Saison nun aber auf keinen Fall austrudeln lassen. Schmidt stellte mit Blick auf die vier noch ausstehenden Partien fest: „Wir wollen jetzt vernünftig weitermachen und auf keinen Fall den Schlendrian einziehen lassen.“