39-Jähriger Usbeke soll Stockholmer Anschlag begangen haben

dpa Stockholm. Für den mutmaßlichen Terroranschlag mit einem Lastwagen in der Stockholmer Innenstadt ist nach bisherigen Erkenntnissen ein 39-Jähriger Usbeke verantwortlich. Ob der festgenommene Mann aus Sympathie für die Terrormiliz IS gehandelt hat, wird noch untersucht. „Nichts besagt, dass wir die falsche Person haben“, betonte Reichspolizeichef Dan Eliasson. Man könne aber noch nicht ausschließen, dass mehrere Menschen beteiligt waren. Gestern war ein Lastwagen in eine Menschenmenge und dann in ein Kaufhaus gefahren. Vier Menschen wurden getötet, 15 weitere verletzt.