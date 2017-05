Video HSG Nordhorn-Lingen vs. HC Empor Rostock Ihr Browser unterstützt kein Html5-Video. 2. Handball Bundesliga

Nordhorn. Auf Spannung und Dramatik mussten 2119 Zuschauer am Sonntag im Euregium verzichten, ein Spektakel bekamen sie beim 36:14 (22:7)-Sieg der HSG Nordhorn-Lingen gegen den HC Empor Rostock dennoch geboten – wenn auch ein sehr einseitiges. Die Gäste aus Mecklenburg waren nach der 26:28-Niederlage am Freitag gegen den VfL Bad Schwartau endgültig aus der 2. Handball-Bundesliga abgestiegen und nach der langen Fahrt an die niederländische Grenze dem zweiten Teil des Doppelspieltags offenbar nicht mehr gewachsen. „Leider war das heute eine sehr peinliche Vorstellung von uns“, stellte Trainer Hans-Georg Jaunich nach der höchsten Saisonniederlage des abgeschlagenen Tabellenletzten zerknirscht fest.

Die desolate Vorstellung des Absteigers soll die gute Darbietung der HSG nicht schmälern. Die Gastgeber, die erneut vier Leistungsträger ersetzen mussten, waren von Beginn an voll engagiert und hielten die Konzentration bis zum Ende hoch. Verdienter Lohn: der höchste Saisonsieg. „Die erste Halbzeit war überragend“, lobte Trainer Heiner Bültmann sein Team für zuverlässige Abwehrarbeit und disziplinierte Angriffe.

Nach der 15-Tore-Führung zur Pause ging die HSG zwar in den Testspielmodus über und wechselte viel durch, ohne dabei jedoch an Seriosität einzubüßen. Mit Fabian Kaleun wechselte ein Mecklenburger Jung ins Tor der Grafschafter und war ein ebenso verlässlicher Rückhalt wie sein Vorgänger Björn Buhrmester im ersten Abschnitt. „Wir sind sehr heimstark und waren nach der Niederlage am Freitag in Essen hoch motiviert“, sagte Kaleun, der einst für Empor in der Jugend gespielt hat. „Uns ist wenig eingefallen und wir waren einfach schlecht“, gab dagegen der dreifache Rostocker Torschütze Julius Heil offen zu.

Der 38 Jahre alte Stephan Wilmsen, ein gelernter Rückraumspieler, der seine Karriere längst beendet hat, half nicht nur in der Abwehr aus, sondern wechselte auch im Angriff an den Kreis und verschaffte Luca de Boer eine Pause. Der 37 Jahre alte Nils Meyer nutzte zwei der zahlreichen Gegenstöße zu zwei Toren. Linksaußen Lasse Seidel traf vom Flügel, aus dem Rückraum und vom Siebenmeterpunkt und war mit zehn Toren bester Werfer des Spiels, dicht gefolgt vom ebenfalls starken Pavel Mickal (7). „Das ist krass, so etwas habe ich noch nicht gesehen“, staunte Asbjörn Madsen. Der an der Schulter verletzte Kreisläufer, der auf ein baldiges Comeback hofft, war erstaunt über die Wehrlosigkeit der Gäste, wusste aber auch um die Herausforderung für seine Kollegen: „Das ist nicht einfach, in so einem Spiel bis zum Ende konzentriert zu bleiben.“