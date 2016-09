32 Tote bei heftigen Luftangriffen im Norden Syriens

dpa Aleppo. Bei einer Serie heftiger Luftangriffe auf Rebellengebiete in Syrien sind Aktivisten zufolge mindestens 32 Menschen getötet worden. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte berichtet von mehr als 40 Bombardierungen in Aleppo und im Umland. Demnach wurden in dem Ort Orem al-Kubra südwestlich von Aleppo auch Lastwagen für den Transport von Hilfsgütern getroffen. Dabei seien zwölf Menschen ums Leben gekommen, die meisten von ihnen Fahrer sowie Mitarbeiter der Hilfsorganisation Syrischer Roter Halbmond. Für den Angriff gibt es keine weitere Bestätigung.