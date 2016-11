3:2 – SC Union schafft die große Überraschung

Die Emlichheimer Zweitliga-Volleyballerinnen gewannen am Samstagabend beim Meister Bayer Leverkusen mit 3:2. Und angesichts der Stärke des SC Union wäre sogar ein Sieg in drei oder vier Sätzen drin gewesen.

Leverkusen. Damit hatte kaum jemand gerechnet: Volleyball-Zweitligist SC Union Emlichheim hat das Auswärtsspiel beim amtierenden Meister und aktuellen Tabellenzweiten Bayer Leverkusen in fünf Sätzen gewonnen. Die Niedergrafschafterinnen setzten sich gegen keinesfalls enttäuschende Gastgeberinnen hoch verdient mit 3:2 (25:21, 25:16, 22:25, 23:25, 15:9) durch sicherten sich damit zwei nicht eingeplante Punkte. Und es hätten auch drei Zähler sein können in der Ostermann-Arena in Leverkusen: Der stark aufspielende SC Union hatte bereits nach einer dreiviertel Stunde die ersten beiden Sätze eingefahren und damit einen Punkt sicher, in den folgenden Durchgängen nutzten sie aber ihre Chancen nicht und verloren jeweils knapp. Im Tiebreak allerdings war die Mannschaft von Trainer Michael Lehmann aber wieder voll auf der Höhe: Schnell zog sie auf 3:0 davon, behielt beim Stand von 7:7 die Nerven und zog mit einem starken Finish über 11:7 auf 15:9 davon. „Ich bin schwer begeistert, ein tolles Spiel“, freute sich Lehmann.

Schon in den ersten Ballwechseln des Abends war es gut gelaufen für den SCU, doch nach einer 5:3-Führung kamen die Leverkusenerinnen auf und drehten die Partie zum 8:6. Doch anders als in den letzten Duellen gegen den TSV Bayer hielt Emlichheim mit großem Einsatz, spielerischen Qualitäten und einem starken Aufschlag dagegen. Mehr noch: Den ersten Satz tüteten die Gäste souverän mit 25:21 ein, im zweiten gestatteten sie dem Favoriten gar nur 16 Punkte. „Wir haben am absoluten Limit gespielt, viel besser geht nicht“, lobte Trainer Lehmann. Beeindruckt war er auch davon, wie sein Team nach dem Leverkusener 2:2-Satzausgleich gekontert hat. „Vorher hatten wir eine kurze Phase, in der wir nicht mutig genug gespielt haben“, sagte er und dachte vor allem an die 23:20-Führung im vierten Abschnitt, „das war im letzten Satz aber wieder ganz anders.“ Die Emlichheimerinnen schlugen stark auf, setzten Leverkusen unter Druck und holten verdient den Sieg.