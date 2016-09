3:1 – Lohne zittert länger als nötig

Der SV Union ließ gegen den FC Schapen vor der Pause zu viele klarste Chancen aus. Erst der zweite Treffer von Kamaljit Singh in der Nachspielzeit brachte so die endgültige Entscheidung.

fh Lohne. Fußball-Bezirksligist Union Lohne musste um den 3:1 (2:1)-Sieg gegen den FC Schapen länger zittern als nötig. „In der zweiten Halbzeit war es sehr eng“, berichtete Ralf Cordes. Diese Dramatik hätten sich die Gastgeber am Freitagabend vor 300 Zuschauern nach Meinung des Union-Trainers jedoch sparen können, denn: „Wir hatten in der ersten Halbzeit so viele Großchancen und hätten den Sack schon zur Pause zumachen müssen.“

Die 2:0-Führung durch Tore von Patrick Foppe (8.) und Kamaljit Singh (25.) war mehr als verdient. Doch die Schapener nutzten eine von zwei Chancen vor der Pause zum Anschlusstreffer (29.). „Spielerisch war das unglaublich gut, mit viel Dampf nach vorne“, war Cordes mit den ersten 45 Minuten hochzufrieden.

Doch nach der Pause war die Partie deutlich ausgeglichener. Und die Lohner konnten sich bei ihrem Torhüter Markus Schulten bedanken, der sie mit glänzenden Paraden (47., 60.) vor dem Ausgleich bewahrte. Nach Aluminium-Treffern von Foppe (61.) und Thomas Müller (74.) sorgte erst Singh mit seinem zweiten Tor (90.+1) für die Erlösung.