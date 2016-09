300 Portugiesen helfen bei VW in Osnabrück aus

300 Portugiesen arbeiten im VW-Werk in Osnabrück und haben ihr Containerdorf bezogen. Die Portugiesin Isabel Domingos berichtet bei der Triebsatzmontage an einer Fertigungslinie für den Tiguan I über ihren Auslandsjob.

Osnabrück. Die 45-jährige Isabel Domingos ist für die Hochzeit zuständig. Mit einem Winkelschrauber führt sie Karosserie und Motor zusammen. In der Sprache der Autobauer heißt es, dass Motor und Karosserie in diesem Moment verheiratet werden. Dabei erkennt ein Adapter, welche Schraube welches Drehmoment bekommt. Domingos achtet nur darauf, dass auf einem Display neben ihr ein grünes Licht aufblinkt. Das bedeutet für sie: nächste Schraube. Insgesamt fünf Minuten hat sie pro Auto. Sie schafft das locker, denn sie kennt das Prozedere schon aus dem VW-Schwesterwerk in Palmela bei Lissabon. Zwischendurch hat sie sogar Zeit, ein paar Fragen zu beantworten, die das portugiesische Betriebsratsmitglied Carlos Oliva übersetzt.

„Es ist das erste Mal, dass ich Portugal verlasse. Deshalb war ich zunächst nervös, weil ich kein Deutsch kann und nicht wusste, was mich in einem fremden Land erwartet.“ Allerdings hat sich diese Nervosität schnell gelegt. Sie berichtet mit einem zufriedenen Lächeln: „Es gibt einen großen Zusammenhalt in der VW-Belegschaft. Das macht es mir hier leicht.“ Sie hat beim Fest der Kulturen vor dem Rathaus das bunte und gastfreundliche Gesicht der Friedensstadt gesehen und erst am vergangenen Wochenende mit 400 Mitarbeitern aus der Montage einen Ausflug mit dem Zug nach Ibbenbüren zum Gasthof Mutter Bahr gemacht: „Das hat mir sehr gut gefallen, und ich will bis Mai noch so viel wie möglich von Osnabrück und der Umgebung kennenlernen.“

Rückkehr bis Mai 2017

Bis Mai 2017 werden die 300 Portugiesen, die überwiegend im August nach Osnabrück gekommen sind, um bei der Produktionserweiterung für den Tiguan I zu unterstützen, wieder nach Palmela zurückkehren. Für VW ist die ungewöhnliche Personalmaßnahme, für die rund 300 Container an der Gesmolder Straße aufgestellt und mit WLAN-Routern ausgestattet wurden, ein großer Gewinn. Schließlich werden in Osnabrück wegen der starken Auslandsnachfrage für das alte Tiguan-Modell aktuell und bis zum kommenden Frühjahr deutlich mehr als die zunächst geplante monatliche Stückzahl von 2500 Tiguan I montiert und lackiert. In Palmela gibt es hingegen einen Produktionsrückgang, weil das neue Modell erst im Sommer 2017 anläuft, wie der stellvertretende VW-Betriebsratschef Gerhard Schrader weiß. Der VW-Sprecher für den Standort Osnabrück, Alexander Ott, sieht in der Maßnahme zudem eine Anlaufqualifizierung: „Sie sollen lernen, was es bedeutet, die Stückzahlen bei einem Modell hochzufahren, das für das Werk neu ist.“ Zusätzliche Motivation für die Portugiesen ist, dass ihr Verdienst in Osnabrück etwa doppelt so hoch ist wie in Portugal. „Damit ist ihr Verdienst für die Zeit hier in Osnabrück der gleiche wie für die Osnabrücker Kollegen“, macht Schrader deutlich.

Lob von Vorgesetzten

Im Fertigungsbau ist mit der Verstärkung nun knapp jeder vierte der insgesamt nun 1300 Arbeiter portugiesischer Nationalität. Die Abläufe in der Produktion beeinträchtigt das neue Personal jedoch nicht – ganz im Gegenteil: „Ihre Vorgesetzten sind voll des Lobes und sagen: Die sind vom Fach und verstehen was vom Autobau in Portugal“, sagt Schrader.

Auch Isabel Domingos sieht in der Arbeit kein Problem: „Technisch ist die Arbeit hier ganz identisch mit der in Palmela. Die größte Differenz ist die Sprache.“ Allerdings hat Betriebsratsmitglied Oliva ihr schon das portugiesische Freizeitzentrum gezeigt, wo sie sich die Champions-League-Spiele ihrer Mannschaft Benfica Lissabon anguckt.

Die Nähe zu den portugiesischen Kollegen in den mobilen Wohneinheiten, die einen Steinwurf vom Werk entfernt liegen, trägt dazu bei, dass sie sich wohlfühlt. Sie kochen dort zusammen (portugiesischen Eintopf, und durch das Skypen mit ihrem 19-jährigen Sohn hält sich ihr Heimweh in Grenzen.