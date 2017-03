Nordhorn. „Wir haben gezeigt, was in uns steckt“, sagte ein zufriedener Henning Schmidt, Trainer von Vorwärts Nordhorn. Am Sonntag war das auf dem Kunstrasenplatz am Immenweg vor allem eine fast fehlerfreie Defensivleistung und ein Angriffsspiel, in dem die Nordhorner den Emsländern mit den stärkeren Individualisten ebenfalls überlegen waren. „Auf diese Leistung können wir aufbauen“, war sich Schmidt sicher.

Zu Beginn leistete sich seine Mannschaft allerdings einige Wackler – es sollten jedoch die einzigen Unsicherheiten der Gastgeber bleiben. Biene vergab in Person von Patrick Görtz die erste Chance der Partie: Der Abwehrspieler zielte bei seiner Direktabnahme nach einem Eckball nur knapp zu hoch (5.). „Wir sind schwer reingekommen. Das war alles ein bisschen träge“, gestand Nordhorns Coach. Danach hatten die Gäste aus dem Emsland zwar oft den Ball, jedoch schoben sie sich die Kugel oft in der Nähe des Mittelkreises zu. „Das war so nicht von uns beabsichtigt“, meinte Vorwärts-Trainer Schmidt. Immerhin: Ein schnelles Spiel in die Spitze unterband sein Team, indem die Defensivleute ihre Gegenspieler sehr eng bewachten und die wichtigen Zweikämpfe allesamt für sich entschieden.

Und die Ballgewinne nutzten die Hausherren zum schnellen Umschalten – wie in der 21. Minute: Joshua Sausmikat ließ einen Biener aussteigen und Jannes ten Hagen machte es im Strafraum dann genauso. Er legte die Kugel auf der einen Seite an Thomas Kildau vorbei und übersprintete den Abwehrmann auf der anderen. Die anschließende Berührung im Sechzehner brachte Vorwärts einen berechtigten Elfmeter; Tobias Daalmann traf sicher zum 1:0.

Mit der Führung im Rücken kamen die Nordhorner besser in das Duell. Im zweiten Durchgang spielten sie dann völlig überlegen und fingen die Angriffe der Gäste stark ab. Die Biener verzeichneten nach dem Seitenwechsel keine einzige gefährliche Aktion, auch wenn sie mit Frank Gerdelmann einen zweiten Stürmer brachten, der extrem kopfballstark war. „Die taktische Variante ist völlig verpufft“, freute sich Vorwärts-Trainer Schmidt.

Und auch das Zusammenspiel seines Teams bereitete ihm Freude: Tobias Daalmann schickte in der 59. Minute Joshua Sausmikat, der die Kugel in abseitsverdächtiger Position annahm und das 2:0 machte. Bei einem Konter legte Sausmikat zu Beginn der Schlussphase dann für den eingewechselten Niklas Fraatz quer, der mit der Innenseite hoch zum Endstand einschob (75.).