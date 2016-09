30. Nordhorner „Meile“ läuft wie am Schnürchen

Weit mehr als 100 Helfer sorgten am Sonnabend für einen rundum gelungenen 30. Stadtlauf. Viele Starter nehmen Jahr für Jahr lange Anfahrtswege in Kauf, um in Nordhorn dabei zu sein.

Nordhorn. Für die 30. Ausgabe der Nordhorner Meile hätten die Veranstalter des LC Nordhorn das Drehbuch kaum besser schreiben können. Vor allem dank der starken Beteiligungen der Nordhorner Schulen ging der Stadtlauf mit einer Rekordbeteiligung von mehr als 2100 Anmeldungen über die Bühne. Neben den Schulen mobilisierten aber auch zahlreiche Vereine, Firmen und Organisationen wie die Lebenshilfe oder die Diakonie zahlreiche Läufer.

In der Nähe der Alten Kirche hatten die verschiedenen Gruppen ihre Treffpunkte eingerichtet. Unter dem Banner der jeweiligen Schule oder Organisation versammelten sich die Teilnehmer vor den Läufen und gingen gemeinsam an die Startlinie. Bei den verschiedenen Laufentscheidungen sorgten sie anschließend mit einheitlichen Trikots und T-Shirts für ein beeindruckendes Bild. „Die ,Meile‘ ist ein echtes Aushängeschild für die Stadt. Deshalb hoffe ich, dass der LC Nordhorn auch weiterhin genügend Sponsoren und ehrenamtliche Helfer findet“, sagte Bürgermeister Thomas Berling bei der Siegerehrung. Weit mehr als 100 Freiwillige hatte am Sonnabend allein der LCN im Einsatz – und stellte so eine professionelle Veranstaltung auf die Beine. Dazu kamen Helfer von der Feuerwehr, über die Polizei bis hin zu den Maltesern und DLRG. „Die ,Meile‘ funktioniert nur, weil die Teams dahinter funktionieren“, betonte der LCN-Vorsitzende Ludger Fortmann.

Video Nordhorner Meile Ihr Browser unterstützt kein Html5-Video. Bilder und Stimmen von der Nordhorner Meile.

Die Geschichte des Nordhorner Stadtlaufes ist allerdings noch älter, als es die 30. Ausgabe vermuten lässt. „Insgesamt war es der 37. Stadtlauf in Nordhorn“, erzählte Fortmann. Von 1969 bis 1975 waren auf Initiative von Günter Mauczok, der auch die Seniorenabteilung des LCN gegründet hatte, schon einmal Laufwettbewerbe am Stadtrand über die Bühne gegangen – jeweils mit bis zu 400 Teilnehmern. Eine Neuauflage feierte der Stadtlauf dann im Jahr 1987 mit immer mehr Teilnehmern und wachsender Infrastruktur. „Der richtige Boom begann 1987, als wir es geschafft haben, Sponsoren für unseren Lauf zu finden“, blickt Fortmann zurück.

Längst zieht der Stadtlauf Jahr für Jahr Starter an, die eine weitere Anreise dafür in Kauf nehmen – wie die Läufer vom Verein „Silvesterlauf Trier“. Auch Stefan Koch, der Sieger der Jubiläumsmeile über zehn Kilometer macht gerne einen Abstecher nach Nordhorn. „Es ist eine schöne Strecke und es macht Spaß, hier zu laufen“, sagte der Rheinenser, der als ehemaliger deutschen Spitzenläufer im Langstrecken- und Marathonbereich in Sachen Laufen weit gereist ist.