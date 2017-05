30 Jahre zu Unrecht in der Psychiatrie? - Neuer Prozess

dpa Dortmund. Mehr als 30 Jahre nach dem Mord an einem Siebenjährigen aus Essen wird der Prozess gegen den damals möglicherweise zu Unrecht verurteilten Mann neu aufgerollt. Das Dortmunder Schwurgericht verhandelt von heute an das Wiederaufnahmeverfahren gegen den inzwischen über 50-Jährigen. Er war 1986 wegen Mordes in nicht schuldfähigem Zustand in die geschlossene Psychiatrie eingewiesen worden. Zehn Jahre nach seiner Verurteilung hatte ein anderer Mann die Tat gestanden. Gegen ihn wird ermittelt.