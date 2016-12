3:0 – FC Schüttorf 09 besiegt den TVA Hürth

Schüttorf. Befreiungsschlag für die Volleyballer des FC Schüttorf 09: Rechtzeitig vor der kurzen Weihnachtspause gewann der Volleyball-Zweitligist sein Heimspiel gegen den TVA Hürth nach einer guten Leistung hoch verdient mit 3:0 (25:21, 25:19, 25:19). Es war der erste Sieg nach zuletzt drei Niederlagen in Folge. Durch den Erfolg kletterte das Team von Trainer Stefan Jäger auf den achten Tabellenplatz. „Der Sieg war ganz wichtig, gerade auch mit Blick auf die Tabelle. Jetzt können wir ein bisschen entspannter in die Pause gehen“, freute sich Jäger. Das nächste Spiel bestreiten die Schüttorfer am 7. Januar beim VV Humann Essen.

Die Schüttorfer traten gegenüber den letzten Spielen enorm formverbessert auf. „Das war sehr gut. Wir haben die richtige Reaktion gezeigt“, lobte Trainer Jäger sein Team, das am Sonnabend in der Vechtehalle nur einmal zittern musste: Im ersten Satz lag der Aufsteiger aus dem Kölner Vorort mit 21:20 vorne, ehe Philip Schumacher mit einer Aufschlagserie für den Schüttorfer 25:21-Satzgewinn sorgte. Der zweite und dritte Durchgang waren dann eine klare Angelegenheit für den FC 09, bei dem Zuspieler Daniel Gorski zum „wertvollsten Spieler“ gekürt wurde. Nach nicht einmal anderthalb Stunden standen die Schüttorfer als Sieger fest.