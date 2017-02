Mehr aus diesem Ressort

Der Eishockey-Verbandsligist EC Nordhorn spielt am Sonntag um 18 Uhr in heimischer Halle gegen den Hamburger SV 1b. Wie schon letzten Sonntag gilt: Ein Punkt reicht zum Gewinn der Meisterschaft. mehr...

Die deutschen U18-Volleyballerinnen und das Nationalteam Polens treffen am 26. März in Emlichheim aufeinander. In der Vorbereitung auf die EM macht die Nationalmannschaft mehrere Tage in der Grafschaft Station. mehr...